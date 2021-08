Kiel

Der THW Kiel hält an seinem Plan für einen Saisonstart vor einer voll besetzten Wunderino-Arena fest. Aus dem vom Land am Mittwoch mit Auflagen versehenen Modellprojekt nach dem „2G-Prinzip“ wird nun ein 9000 plus x. Marc Weinstock, Aufsichtsratsvorsitzender des deutschen Handball-Rekordmeisters, verriet am Donnerstag weitere Details und bedankte sich für die Zusammenarbeit mit Stadt und Land.

„In den vergangenen Tagen haben alle Beteiligten um die beste Lösung gerungen und intensiv verschiedene und zum Teil widerstreitende Aspekte gegeneinander abgewogen. Die am Ende gefundene Lösung stellt aus meiner Sicht einen guten und vertretbaren Kompromiss dar, dessen Umsetzung der THW Kiel jetzt sicherstellen muss. Daran wird derzeit intensiv gearbeitet“, sagte der THW-Boss. Ursprünglich hatten die Zebras mit Unterstützung der Stadt Kiel auf eine Umsetzung des Modellprojektes unter 2G-Gesichtspunkten gesetzt, wonach nur Geimpfte und Genesene Zugang zum „Wohnzimmer“ der Zebras erhalten hätten.

Diesen Schritt ging das Land jedoch nicht mit. Am Mittwoch bestätigte ein Sprecher des Innenministeriums von Ministerin Sabine Sütterlin-Waack, dass eine Genehmigung unter dem Vorbehalt stehe, dass all die Menschen, für die es noch keine Impfempfehlung gibt, nicht ausgeschlossen werden dürfen. Heißt im Klartext: Auch Kindern unter zwölf Jahren, Schwangeren und Vorerkrankten muss Einlass in die Wunderino-Arena gewährt werden. Ein Rückschlag, auch wenn Marc Weinstock sagt: „Die Erweiterung des 2G-Prinzips trifft bei uns auf Gegenliebe. Auch wir waren unglücklich darüber, keine Kinder in die Arena hineinlassen zu dürfen.“

Trotz der neuen Auflagen will der Klub, der rund die Hälfte seiner Einnahmen aus Ticketerlösen bestreitet, daran festhalten, die Halle zum Saisonstart gegen Balingen-Weilstetten am 8. September voll auszulasten. „Jetzt wollen wir schaffen, dass die Medizin auch das neue Konzept als sicher verabschiedet“, so Weinstock. Das neue Konzept, das eng vom Universitätsklinikum in Kiel (UKSH) begleitet wird, sieht vor, dass sogar zusätzlich zu den 9000 Zuschauern noch die ungeimpften Kinder, Schwangeren und Vorerkrankten hinzukommen, die natürlich getestet sein müssen und dann in einem gesonderten Bereich untergebracht werden. „Das ist mit dem Kieler Gesundheitsamt abgestimmt. Wir arbeiten an einer Lösung, wie diese Personen in die Halle kommen, wie Kinder betreut werden. Das ist ein organisatorischer Mehraufwand, den wir gern in Kauf nehmen“, sagt Weinstock.

Technische Lösung für einen fälschungssicheren Einlass geplant

In einem weiteren Schritt ist eine technische Lösung für den Einlass geplant, die persönliche Daten, Impfstatus und die Nachverfolgung im Infektionsfall in sich vereint und zudem fälschungssicher ist. „Dieses Modellprojekt ist derzeit im Profisport in Deutschland einmalig und kann Blaupause für den Bereich Sport und Veranstaltungen werden“, so Weinstock.