Kiel/Wetzlar

Wer folgt beim THW Kiel auf Niklas Landin, wenn der Weltklasse-Torwart die Zebras im Sommer 2023 verlässt? Diese Frage steht noch ungeklärt im Raum. Als möglicher Kandidat gilt Till Klimpke, der sich bei der HSG Wetzlar aus der eigenen Jugend bis zum Bundesliga-Leistungsträger entwickelt hat und im Januar sein Turnier-Debüt bei der Handball-Nationalmannschaft gab.

„Das war ein Ziel, das ich mein Leben lang hatte“, sagt der 24-Jährige, dessen Einsatz bei der Europameisterschaft durch einen positiven Coronatest allerdings nach zwei Partien vorzeitig beendet war. Dennoch bezeichnet er die Nominierung, die Vorbereitung mit dem DHB-Team und seine Einsätze gegen Belarus und Österreich als „Riesenschritt und eine große Erfahrung, die mir viel weiterhelfen kann“.

Klimpke: „THW eine Mannschaft, wo man immer gerne hin will“

Der Weg des 24-Jährigen scheint vorgezeichnet, hat er in Wetzlar mit Jasmin Camdzic doch einen Torwarttrainer, der schon Andreas Wolff (kam 2016 aus Wetzlar zum THW Kiel, spielt inzwischen im polnischen Kielce) oder Benjamin Buric (wechselte 2018 aus Wetzlar zur SG Flensburg-Handewitt) auf ihren Schritt zu einem Spitzenklub vorbereitete.

Auf den THW Kiel angesprochen sagte Till Klimpke vor gut zwei Wochen bei Sky: „Auf jeden Fall traue ich mir das zu. Irgendwann muss ich den nächsten Schritt machen. Natürlich ist dann der THW eine Mannschaft, wo man immer gerne hin will.“ Er verwies aber auch auf seinen bis 2025 laufenden Vertrag in Wetzlar und deutete auch einen Zeitpunkt für einen Absprung aus Wetzlar an, das den Ruf eines exzellenten Ausbildungsklubs genießt. „Am besten nach der Heim-EM irgendwann.“ Das wäre erst 2024.

Klimpkes Trainer hält Wechsel nach Kiel 2023 für zu früh

Vor dem Gastspiel beim THW Kiel will sich der elffache Nationalspieler nicht zu Gerüchten um einen Wechsel zum Rekordmeister äußern. Sein Torwarttrainer Camdzic indes sagte der „Wetzlarer Neuen Zeitung“: „Wir beobachten gemeinsam, wo seine Reise hingehen kann und seine Entwicklung am besten voranschreitet. Das Wichtigste dabei ist aber, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.“ Und den sieht er für Klimpke und Kiel noch nicht gekommen: „Eines ist aus meiner Sicht aber sicher: 2023 ist für Till zu früh zum Wechseln“, so Camdzic über den Schützling, der fest in der Wetzlarer Handball-Welt verwurzelt ist.

Sein Vater Wolfgang und dessen Bruder Andreas spielten für die HSG, Mutter Ruth leitet die Geschäftsstelle und auch sein drei Jahre jüngerer Bruder Ole feierte bei den Grün-Weißen inzwischen sein Bundesliga-Debüt. Aber es gibt auch eine familiäre Verbindung nach Kiel: Seine Tante Andrea ist mit Axel Geerken verheiratet. Der heutige Manager der MT Melsungen war ebenfalls Torwart und spielte von 1998 bis 2001 für den THW Kiel, gewann mit den Zebras zwei Meistertitel und zweimal den DHB-Pokal.

Wetzlar vor Gastspiel beim THW Kiel selbstbewusst

Vorerst will Till Klimpke nur über Wetzlar sprechen. Darüber, wie viel es ihm bedeutet, unter Trainer Benjamin Matschke seit Saisonbeginn auch abseits des Feldes einen weiteren Entwicklungsschritt gemacht zu haben. „In meinem Heimatverein ein bisschen mehr Verantwortung zu bekommen, ist eine große Sache“, sagt er.

Genau wie die Tatsache, dass die Hessen mit ihrer Taktik der langen Angriffe, die sie oft erfolgreich über Adam Nyfjäll und Felix Danner am Kreis oder die Rückraum-Schützen Stefan Cavor und Lenny Rubin abschließen, derzeit auf dem siebten Tabellenplatz stehen. Für den Klub wäre das das beste Liga-Ergebnis seit der Saison 2016/17. Aber auch Rang fünf und damit eventuell sogar ein europäischer Startplatz sind noch drin.

Den haben die Wetzlarer aber nicht offiziell als Ziel ausgegeben. Klimpke sagt: „Wir wollen noch zehn Punkte aus den letzten acht Spielen holen. Wenn wir die Punkte gegen Kiel schon mitnehmen würden, wäre das schon mega für unseren Plan.“

Die Wetzlarer reisen mit großem Selbstbewusstsein nach Kiel. Drei der vier letzten Partien gegen die Zebras haben sie gewonnen. Beim 29:27 im Hinspiel parierte Klimpke elf Würfe. „Ich weiß nicht, ob Kiel uns spielerisch einfach liegt“, sagt er. „Auf jeden Fall sind wir ganz locker. Wir sind ja nicht auf Punkte angewiesen und wissen, dass wir Spiele gegen den THW lange offen gestalten können.“