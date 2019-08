Dammam

Aufgewärmt hatte der THW Kiel sich in der Hitze von Saudi-Arabien zu Genüge. Im dritten Spiel am dritten Tag des Super Globes bekamen die Kieler mit einem Schwergewicht zu tun. Dass Vardar Skopje trotz eines Aderlasses wegen finanzieller Unsicherheiten noch eine Startsieben von europäischer Klasse aufbieten kann, bewiesen die Nordmazedonier am Donnerstag. Für 60 Minuten reichten allerdings ihre Kräfte nicht.

Ivan Cupic führte Regie, Dainis Kristopans und Ex-Zebra Christian Dissinger bildeten den Mittelblock, Timur Dibirov lief Gegenstöße und auch der neue algerische Torwart Khalifa Ghedbane, mit seinen 22 Jahren ein noch eher unbeschriebenes Blatt, zeigte einige Paraden.

THW Kiel verteilt Belastung

Auf der anderen Seite die Kieler Handballer, die fast vom Start weg durchrotierten, um die Belastung auf möglichst viele Schultern zu verteilen. Müde waren die Beine vor allem in der Abwehr - die 19:17-Führung des THW Kiel zur Pause kam vor allem durch ein phasenweises Gegenstoß-Wettrennen zustande.

Der Rhythmus der Partie folgte meist einem klaren Muster: Der THW Kiel legte vor, Vardar zog nach. Mitte der ersten Hälfte agierten die Kieler im Angriff etwas zu unkonzentriert. Vardar bestrafte das mit drei Treffern in Folge zum 14:11 (22.).

Duvnjak bringt die Wende für THW Kiel

Zwei sichere Trümpfe brachten den THW Kiel wieder in Front: Domagoj Duvnjak kam aufs Feld, um den Angriff zu lenken. In der Defensive stellten die Zebras auf die 3:2:1-Formation mit Duvnjak an der Spitze um. Als sicherer Verwerter der Ballgewinne zeichnete sich einmal mehr Nikola Bilyk aus.

So konnte der THW Kiel sich bis zur Pause wieder mit zwei Toren absetzen. Anschließend machte sich deutlich der breitere Kader der Zebras bemerkbar. Weil die Nordmazedonier mit ihren verbliebenen internationalen Top-Leuten nahezu durchspielten, waren die Kieler flotter auf den Beinen. Dazu kam Niklas Landin im Tor, der zu Beginn der zweiten Hälfte aufdrehte.

Eine Viertelstunde nach Wiederanpfiff war der THW-Vorsprung auf neun Tore (29:20) angewachsen. In einer zerfahrenen Schlussphase mit vielen technischen Fehlern, Fehlpässen und ungenauen Abschlüssen auf beiden Seiten konnte Skopje noch etwas Ergebniskosmetik betreiben, der THW-Sieg wackelte aber nicht.

400.000 Dollar locken im Super-Globe-Finale

Wer Gegner des THW Kiel im Finale am Sonnabend (16.20 Uhr) wird, entscheidet sich am Donnerstag ab 19 Uhr im Spiel des FC Barcelona gegen Al Wehda. Dem Finalsieger winkt nicht nur der Titel Klub-Weltmeister, sondern auch ein Preisgeld von 400.000 Dollar. Der Zweite bekommt ein "Trostpflaster" von 250.000 Dollar, der Dritte 150.000 Dollar.

Die Statistik

Vardar Skopje: Ghedbane, Kugis, Kizikj – Kukulovski, Dimitrioski, Kristopans 3, Sikosek Pelko 3, Dissinger 2, Atman 2, Skube 2, Cupic 5/2, Dibirov 5, Gorbok 1, Shishkarev 5, Gorpishin 2.

THW Kiel: Quenstedt (1.-24., 5/1 Paraden), N. Landin (ab 24., 13/3) – Duvnjak 2, Reinkind 3, M. Landin 3, Kristjánsson, Weinhold 1, Wiencek 1, Ekberg 6/2, Rahmel 2, Dahmke 2, Zarabec 2, Horak, Bilyk 9, Pekeler 1, Nilsson 2.

