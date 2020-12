Kiel

Das teilte der THW Kiel am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit.

THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi sagte: "Ich möchte mich ausdrücklich bei allen beteiligten Gesundheitsbehörden bedanken. Die Kommunikation war trotz der vielen derzeit zu bewältigenden Aufgaben offen, vertrauensvoll und stets an der Gesundheit der Spieler orientiert, und die Entscheidungen waren verlässlich."

Sein Dank gelte auch an Mannschaftsarzt Dr. Detlev Brandecker, "der in den vergangenen Tagen nahezu rund um die Uhr für die Spieler und für das betroffene Umfeld da war und in dieser Situation unaufgeregt und fundiert mit den Behörden im Austausch war".

Nicht nur für die Spieler ist die Quarantäne infolge von drei positiven Coronatests damit aufgehoben. Auch die Trainer, Physiotherapeuten und Betreuer, die sich ebenfalls zunächst in häusliche Isolation, dann in behördlich verordnete Quarantäne begeben hatten, sind nun "freigetestet".

Die drei positiv getesteten Zebras haben nach Vereinsangaben weiterhin leichte Symptome. Hier gilt: Erst, wenn sie 48 Stunden symptomfrei sind und ein PCR-Test negativ ausfällt, wird ihre Quarantäne aufgehoben.

Aufgrund der Quarantänemaßnahmen beim THW Kiel waren die Bundesliga-Partien bei TUSEM Essen (Sonntag) und gegen die MT Melsungen am Mittwoch sowie das Gruppenphasen-Heimspiel der Kieler gegen Aalborg Handbold in der EHF Champions League verlegt worden.

Das nächste angesetzte Spiel steht für die Kieler am Sonnabend (18.30 Uhr) beim TVB Stuttgart auf dem Programm.