Kiel

856 Tage nach seinem Karriereende bei der SG Flensburg-Handewitt kehrte Mattias Andersson im Trikot des THW Kiel am Dienstag für fünf Minuten zwischen die Pfosten zurück, trug mit zwei wichtigen Paraden dazu bei, dass der Drei-Tore-Rückstand der Zebras noch vor der Pause auf einen Treffer schmolz.

Der Schwede, sonst beim THW Kiel als Torwarttrainer für den verletzten Niklas Landin (Meniskus-OP) und Dario Quenstedt verantwortlich, wollte kein großes Aufheben darum machen. „Ich bin nicht hier, um zu spielen, sondern um zu unterstützen, wo ich kann.“ Jegliche Erwartungen längerer Einsätze erstickte der Schwede im Keim. „Ich unterschätze nicht, wie schwer das nach zwei Jahren Pause ist.“

Anzeige

Andersson : "Ein bisschen nervös war ich"

Der Spagat zwischen Trainer und Torwart sei zwar eine „neue und auch einzigartige Rolle“, in der er sich aber gut zurechtfinde. „Wir kennen uns in unseren Funktionen schon so lange, dass es gut klappt“, sagt Andersson, der trotz aller Erfahrung und Abgeklärtheit aber nicht komplett cool blieb, als Filip Jicha ihn nach 25 Minuten aufs Feld beorderte. „Ein bisschen nervös und aufgeregt war ich. Aber wenn das nicht so wäre, wäre ich hier auch fehl am Platz“, sagt der, der gegen Hannover seinen 562. Bundesliga-Einsatz bestritt. Und sofort wieder in die alten Abläufe zurückgefunden hat. „Das Adrenalin und gewisse Bewegungen, die ich vielleicht nicht mehr machen sollte, kommen von ganz alleine“, sagte er lachend.

THW-Trainer Filip Jicha zeigte sich froh über den Fitness-Zustand des 42-Jährigen. „Es gibt da andere Kandidaten, die sich nach ihrem Karriereende anders entwickeln. Aber Mattias hält sich fit, das ist jetzt gut für uns“, sagte der Tscheche, der aber auch lobende Worte für Dario Quenstedt fand. „Er hat sich in der zweiten Halbzeit gesteigert und uns mit wichtigen Paraden den Sieg festgehalten.“

Mehr Nachrichten über den THW Kiel lesen Sie hier.