Kiel gewinnt Pokal-Krimi in Stuttgart

Der THW Kiel hat zum 17. Mal das Final-Turnier um den deutschen Handball-Pokal erreicht. Auch ein Feuer-Alarm mit anschließender Hallen-Evakuierung hat den Vorjahressieger auf dem Weg ins Final-Four nicht stoppen können. Der deutsche Handball-Rekordmeister setzte sich am Dienstagabend im Viertelfinale beim TVB Stuttgart nach einer knapp 45-minütigen Unterbrechung mit 35:34 (18:15) durch und erreichte damit erneut das Endrundenturnier am 4./5. April 2020 in Hamburg.

Zuvor hatten sich die MT Melsungen und der TBV Lemgo Lippe als erste Teams für die Vorschlussrunde qualifiziert. Melsungen behauptete sich gegen die Füchse Berlin mit 33:30 (14:16), Lemgo behielt bei den Eulen Ludwigshafen mit 26:23 (12:9) die Oberhand. Den letzten Halbfinalisten ermitteln am Mittwoch die Rhein-Neckar Löwen und die TSV Hannover-Burgdorf.

Technischer Defekt löst Alarm aus

"Es ist das wichtigste Spiel des Jahres", hatte Trainer Filip Jicha schon vor der Partie gesagt. Aber die gastgebenden Stuttgarter kämpften ebenfalls um ihre Chance. Einen 11:15-Rückstand (25.) verkürzte der TVB schnell wieder auf 15:17. Kiel hatte in der 37. Minute gerade zum 22:19 getroffen, als der Alarm in der Scharrena offenbar wegen eines technischen Defekts losging. Wie die Zuschauer mussten auch beide Mannschaften die Halle verlassen. Zu einem ähnlichen Zwischenfall war es bereits am 10. Oktober im Bundesligaspiel der Stuttgarter gegen Lemgo gekommen.

Nach der Unterbrechung erwischte der THW, der in Niclas Ekberg (10 Tore) seinen besten Werfer hatte, den besseren Neustart und zog auf sechs Tore davon. Doch Stuttgart gab nicht auf, kam noch einmal heran und hielt das Spiel bis in die Schlussminute offen. Erst ein verwandelter Siebenmeter des zehnmaligen Torschützen Niclas Ekberg erlöste den THW, so dass die Kieler im kommenden Jahr nach ihrem zwölften Pokal-Triumph greifen.

Von jad/dpa