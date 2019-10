Kiel

Patrick Wiencek hatte kurz vor dem Spiel des THW Kiel in Montpellier wegen Schmerzen im Knie passen müssen. Nach der Untersuchung in Kiel fährt stößt der deutsche Nationalspieler voraussichtlich erst zum "Tag des Handballs" (26. Oktober) in Hannover zum DHB-Team von Bundestrainer Christian Prokop. Das teilte der THW Kiel am Montag mit. Ein Einsatz im Testspiel gegen Kroatien sei jedoch fraglich.

Die übrigen DHB-Spieler versammeln sich bereits heute in Hannover und bestreiten schon am Mittwoch in Zagreb das erste der beiden Testspiele gegen Kroatien.