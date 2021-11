Kiel

Die Erleichterung beim THW Kiel hatte am Donnerstagabend ein Gesicht: Niklas Landin. Mit seiner finalen Parade hielt der Torwart den 24:23 (15:12)-Sieg über den Bergischen HC fest. Damit hat sich der Handball-Meister nach zuletzt vier Ligaspielen ohne Sieg in Serie zurück in die Erfolgsspur manövriert. In Sachen Sicherheit haben die Zebras aber nach wie vor viel Luft nach oben.

Anspannung liegt in der Luft der Wunderino-Arena. 40 Tage ist der letzte Liga-Sieg der Zebras her, Wie geht der Rekordmeister mit dieser ungewohnten Situation um, die eine ganze Nationalmannschaftswoche Zeit hatte, einzuwirken?

Zunächst ziemlich zittrig. Während der BHC wie gewohnt wenig Fehler macht, sich auf 5:3 (9.) absetzt, wirken die Zebras gehemmt. Fehlpass Sander Sagosen, missglückter Heber Patrick Wiencek – das Timing hakt.

Dann macht Domagoj Duvnjak die Lage zur Chefsache. Der Kapitän übernimmt die Abwehr-Spitze, hat ständig die Finger an den Pässen der Bergischen Löwen und nutzt das in Unterzahl verwaiste BHC-Tor für zwei schnelle Treffer - 7:7 (13.). Damit nicht genug. Duvnjak peitscht die Fans an, die auf den Rängen hörbar nicht so recht wissen, ob sie laut leiden oder laut anfeuern sollen.

Der THW Kiel richtet sich an Duvnjak auf

Leiden, wenn Wiencek in der Abwehr den Ball erobert, aber kein Teamkollege zum Gegenstoß startet, der Pass ins Leere läuft. Jubeln, wenn Duvnjak mit 115 Stundenkilometern ein Ausrufezeichen zum 9:7 setzt oder Hendrik Pekeler zum 12:8 (21.) bedient. Der Kroate ist in Kombination mit dem spielstarken Sagosen der Führungsspieler, an dem sich der THW an diesem Abend aufrichtet. Allmählich kehrt das Selbstvertrauen zurück, so scheint es.

Doch der Vorsprung bleibt zerbrechlich. Das zeigt sich besonders nach der Pause. Zäh geht es zu, der BHC walzt lange Angriffe aus, die von den THW-Fans bald mit Pfiffen begleitet werden. Dafür spielen nun auch die Torhüter mit: Niklas Landin pariert für den THW gegen Emil Hansson und Linus Arnesson. Sein künftiger Gespannspartner Tomas Mrkva hat aber noch kein Herz fürs THW-Schicksal, stellt sich Duvnjak, Sagosen und Niclas Ekberg bei einem Siebenmeter in den Weg.

THW Kiel – Bergischer HC 24:23 (15:12) THW Kiel: N. Landin (1.– 49. und ab 52../ 14 Paraden), Quenstedt (50.-52./1) – Ehrig n.e., Duvnjak 6, Sagosen 4, Reinkind 2, M. Landin 3, Weinhold, Wiencek 5, Ekberg 2/1, Ciudad n.e., Dahmke n.e., Zarabec, Horak n.e., Bilyk n.e., Pekeler 2. Bergischer HC: Rudeck (1.-15./1), Mrkva (16. – 60./13/1) – Schønningsen, Weck 6, Gunnarsson 1, Szücs, Damm, Gutbrod 5, Arnesson 4/2, Bergner n.e., Nikolaisen, Boomhouwer 3, Hansson 3, Stutzke 1, Schmidt. Schiedsrichter: Christian vom Dorff/Fabian vom Dorff (Kaarst) – Strafminuten: THW 6 (Duvnjak, Reinkind, N. Landin), BHC 8 (3x Nikolaisen, Szücs) – Disqualifikation: Nikolaisen (BHC/40./3.Zeitstrafe) Siebenmeter: THW 3/1 (Ekberg scheitert an Mrkva, Sagosen an den Pfosten), BHC 2/2 – Spielfilm: 1:0, 3:3, 3:5 (9.), 5:6, 7:7 (13.), 9:7, 12:8 (20.), 12:10, 15:12– 15:13, 18:14 (36.), 20:15 (41.), 22:18, 23:22 (55.), 24:23 – Zuschauer: 9000 in der Kieler Wunderino-Arena.

In kleinen Schritten pirschen sich die Kieler weiter davon, zumal der BHC nach der dritten Zeitstrafe gegen Tom Kare Nikolaisen auf einen Innenblockspieler verzichten muss. Der THW nutzt die erneute Überzahl zur 20:15-Führung durch Hendrik Pekeler (41.), schließlich trifft Wiencek gar zum 22:15.

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch Mrkva unterzieht die Kieler Sicherheit einem Stabilitätstest, dem sie beinahe nicht standhält. „Wir haben 45 Minuten lang überragend gespielt, und dann war plötzlich diese Scheiß-Unsicherheit wieder da“, sollte Duvnjak später beschreiben, was nun passiert: Der BHC verkürzt auf 19:22 (50.) und Niklas Landin macht seinem Ärger darüber Luft macht, indem er den Ball noch einmal ins Tor kickt. Dafür muss der Däne zwei Minuten auf die Bank. Plötzlich verkürzt Weck auf einen Treffer, kriegen die Kieler den Ball nicht mehr ins Tor.

Bis auf Duvnjak, der das 24:23 (58.) erzielt. Beinahe rührend ist es, wie sich die 9000 von den Sitzen erheben, irgendwie helfen wollen. Stürmerfoul Reinkind, kollektives Leiden, dann die rettenden Hände von Landin Sekunden vor Schluss. Durchatmen. „In den letzten 15 Minuten habe ich ein bisschen Angst gesehen“, sagt THW-Trainer Filip Jicha nach der Partie. „Das gehört nicht zu unserem Spiel. Aber ich habe den Jungs gesagt: Das gehört zum Prozess.“

Kleine Schritte aus der Krise eben. Den nächsten wollen die Kieler am Sonntag gehen. Dann empfangen sie in der vom TV-Sender Sky zum Top-Spiel erklärten Partie bereits um 14 Uhr die TSV Hannover-Burgdorf.