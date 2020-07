Kiel

Jetzt muss es schnell gehen bei Lukas Nilsson. Erst am fortgeschrittenen Mittwoch kam es zwischen dem Rückraum-Handballer und dem THW Kiel zur Einigung über die vorzeitige Vertragsauflösung, am Sonnabend soll er mit seinem neuen Verein, den Rhein-Neckar Löwen, zum Trainingslager ins österreichische Ischgl reisen.

Während Nilsson selbst sich gestern um alles Organisatorische rund um den Umzug mit Ehefrau Hanna und der gerade erst einen Monat alten Tochter Zoë kümmerte und für KN-online nicht erreichbar war, ließ sein Berater verlauten: „ Lukas ist die Entscheidung wirklich nicht leicht gefallen, das war ein Prozess.“ Ausschlaggebend für den spontanen und für den THW Kiel zu diesem Zeitpunkt überraschenden Wechselwunsch des 23-Jährigen dürfte aber die Aussicht auf eine wichtigere Rolle auf dem Spielfeld gewesen sein. Beim THW bekam er in der vergangenen Saison, in der seine Entwicklung stagnierte, zwar immer wieder Einsatzzeiten. Aber selten war er die erste Wahl von Trainer Filip Jicha, dafür auch immer mal wieder erst die dritte.

Tragende Rolle bei den Löwen

Bei den Löwen erwartet ihn mehr Verantwortung, wie der Sportliche Leiter Oliver Roggisch ankündigte: „Wir sehen in ihm das Potenzial, in unserem Rückraum in den nächsten Jahren eine tragende Rolle zu übernehmen.“

Eigentlich hatten die Zebras auch für die kommende Spielzeit mit dem Schweden geplant, sich aber letztlich entschieden, ihn ziehen zu lassen. „Das Thema kam kurzfristig auf, und in unseren Gesprächen gehörte die Risikoabwägung dazu, die wirtschaftliche Situation und die sportliche Situation. Aber natürlich ist es auch wichtig, wie der Spieler dem Ganzen gegenübersteht. Und durch all diese Faktoren ist es gekommen, wie es gekommen ist“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi am Donnerstag.

THW Kiel plant derzeit ohne Nachverpflichtung

Einen Ersatz will er zunächst nicht verpflichten. „Aktuell ist das nicht die höchste Priorität“, sagt der 41-Jährige. „Natürlich beobachten wir immer den Markt, aber vor allem die aktuelle Situation. Wichtig für uns ist jetzt, wann und wie es losgeht.“

Der Kader sei aus THW-Sicht auch angesichts der drohenden Mammut-Saison stark genug. „Davon sind wir überzeugt.“ Eine Hintertür lässt der Österreicher dennoch offen: „Wir sind aber jederzeit auch in der Lage, flexibel zu reagieren.“ Das Risiko, mit einem Spieler weniger als geplant in die Saison zu gehen, halte er für vertretbar. „Wenn wir das Risiko als zu groß gesehen hätten, wäre es nicht dazu gekommen, dass er uns verlässt.“

Szilagyi dementiert Berichte über Kieler Geldnot

Medienberichte aus Mannheim, der THW habe Nilsson aus wirtschaftlichen Gründen abgegeben müssen, dementierte Szilagyi. „Alle Spekulationen, die jetzt hochkommen, sind nicht zielführend und teilweise fernab der Realität. Unser Ziel war, dass wir trotz der Coronakrise keinen Spieler abgeben müssen. Und das hätten wir auch nicht gemusst.“

Auch für die neue Saison haben die Kieler sich auf einen anteiligen Gehaltsverzicht geeinigt. „Wir alle sitzen im gleichen Boot und alle sind mit großer Bereitschaft diesen Weg mitgegangen. Nicht nur alle Spieler, sondern auch das Trainerteam, Geschäftsführung und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – alle leisten ihren Beitrag“, so Szilagyi. „Jeder kann sich ausrechnen, dass es uns sehr hart trifft, wenn wir seit Monaten keine Zuschauereinnahmen mehr generieren. Nichtsdestotrotz haben wir eine Lösung gefunden, mit der wir niemanden hätten abgeben müssen.“

Während die Löwen durch einen Sprecher verbreiteten, keine Ablösesumme für Nilsson zahlen zu müssen, obwohl der Rechtshänder ursprünglich noch bis 2021 an den THW gebunden war, schweigen die Kieler zu diesem Thema: „Die Vertragsinhalte werden wir nicht kommentieren. Wir haben Stillschweigen vereinbart, und daher werde ich auch nicht darüber sprechen.“

