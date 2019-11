Er ist einer der Handball-Wandervögel: Dener Jaanimaa, geboren in Estland, 30 Jahre alt. Neun Monate ging „Danger“ im Jahr 2016 für den THW Kiel auf Torejagd. Mit dem Serienmeister Motor Zaporozhye will er seinem Ex-Klub am Sonntag (17 Uhr) das Leben in der Champions League schwermachen.