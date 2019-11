Pekeler: "Ich kann es nicht begreifen"

Mannheim

Die Stimmen zur Niederlage des THW Kiel bei den Rhein-Neckar Löwen im Überblick:

Filip Jicha, THW-Trainer: "Ein gebrauchter Tag für uns. In der ersten Halbzeit kommt ein Bruch in unser Spiel, der auch dem starken Appelgren im Löwen-Tor geschuldet war. Das hat uns vielleicht ein bisschen den Mut genommen. In der zweiten Halbzeit bringe ich Gisli Kristjánsson, der macht seine Sache gut. Dann zeigen wir uns zu sehr beeindruckt von seiner Verletzung."

Hendrik Pekeler, THW-Kreisläufer: "Wir dürfen nicht nach irgendwelchen Ausreden suchen. Es lag heute nur an uns. Wir haben die Löwen eingeladen und sind selber schuld. Ich kann es nicht begreifen, damit hat keiner gerechnet."

Kristján Andrésson, Löwen-Trainer: "Ein Abend mit vielen Emotionen und vielen unterschiedlichen Phasen. Als Domagoj Duvnjak das 25:22 machte, lag noch viel Arbeit vor uns. Und ich bin so glücklich, dass die Spieler an sich geglaubt haben. Die Zuschauer waren auch fantastisch."

Patrick Groetzki, Löwen-Rechtsaußen: "Der THW hat nach der ersten Phasen einige wichtige Fehler in Folge gemacht. So ehrlich muss man sein: Wenn sie die nicht machen, kommen wir nicht wieder ins Spiel. So sind wir Tor um Tor wieder herangekommen und stehen jetzt zum Glück nicht mit zehn Minuspunkten da."

