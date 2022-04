Kiel

Der Auftritt des THW Kiel im Finale um den DHB-Pokal hat auch den unterlegenen SC Magdeburg beeindruckt. „Die Kieler Qualität hat uns irgendwann gebrochen“, konstatierte Trainer Bennet Wiegert nach der 21:28-Niederlage seiner Mannschaft. Für den SCM war es die zweite Pleite gegen den THW Kiel innerhalb eines Monats.

Trotz der 30:35-Heimniederlage gegen die Zebras Ende März führen die Bördeländer die Bundesliga-Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung vor den Kielern und den Füchsen Berlin acht Spieltage vor Ende souverän an.

Wiencek: „Magdeburg ist durch mit der Meisterschaft“

Dass Top-Torschütze Omar Ingi Magnusson und Co. durch die Rückschläge gegen den THW auf der Zielgeraden noch einmal entscheidend ins Grübeln kommen, halten die Zebras allerdings für ausgeschlossen. „Magdeburg ist meiner Meinung nach schon durch mit der Meisterschaft“, sagte THW-Kreisläufer Patrick Wiencek in Hamburg. „Für einen nationalen Titel blieb uns nur der Pokal.“

Wiegert wollte die Final-Niederlage zügig abhaken. „Wir müssen jetzt schnellstmöglich versuchen, Trauer in Euphorie umzumünzen“, sagte er. Denn schon am Dienstag ist der SCM im Viertelfinale der European League bei HBC Nantes in Frankreich gefordert.

Der Europapokal ist die nächste Titelchance für die Magdeburger, die am Ende der Spielzeit auch erstmals seit 2001 die Meisterschale in Empfang nehmen wollen. In der Liga empfangen sie als nächstes am 1. Mai die Füchse Berlin. Der THW Kiel steigt am Donnerstag mit einem Heimspiel gegen die HSG Wetzlar (19.05 Uhr) wieder in den Ligabetrieb ein.