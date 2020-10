Kaum sind die Handballer des THW Kiel in die Bundesliga gestartet, geht es rund für die Zebras. 52 Stunden nach ihrem Auftakt-Sieg gegen Erlangen empfangen sie am Dienstag (19 Uhr) die Recken der TSV Hannover-Burgdorf zum Duell, das in der Vorsaison zu den Spitzenspielen der Liga gehörte.