Kiel

Dem ein oder anderen Spieler des THW Kiel war die lange Party-Nacht nach dem zweiten Titelgewinn der Saison noch anzusehen, als die Zebras pünktlich um 11 Uhr die Forstbaumschule in Kiel enterten. Allen voran Youngster Gisli Kristjansson. Der 19-Jährige, dem der Ruf vorauseilt, Zeitvorgaben eher flexibel zu handhaben, tauchte als erster auf. Als jüngstes Zebra hatte er schließlich die Aufgabe, auf den Pokal aufzupassen. Eine Pflicht, die er zuverlässig erfüllte. "Ich habe mit dem Pokal unter meiner Decke geschlafen", sagte der Isländer, der die Trophäe extra für ihren Auftritt vor den Fans auch noch einmal poliert hatte.

Lange hatten die Zebras allerdings nicht geruht. Sebastian Firnhaber sprach davon, das Bett "kurz berührt" zu haben. Andreas Wolff sagte: "Ich bin gerade noch ein bisschen hin und her gerissen zwischen 'schön, dass wir weiter feiern' und 'ich will einfach nur ins Bett und schlafen'."

THW Kiel : Party startete in der Kabine

Schon in der Kabine nach dem 26:22-Sieg über die Füchse Berlin hatte die Mannschaft des THW Kiel die Titel-Feierlichkeiten eingeläutet, sie dann mit Freunden und Familie im VIP-Raum der Sparkassen-Arena fortgesetzt und sich zum Abschluss ins Kieler Nachtleben gestürzt. "Das ging schon sehr, sehr lange. Manche sind glaube ich direkt hier her gekommen", sagte Nikola Bilyk – der vierte Österreicher nach Ewald Humenberger, Viktor Szilagyi und Janko Bozovic, der einen Europapokal gewann.

Für das Bad in der Menge der knapp 400 Fans im Biergarten der Forstbaumschule Kiel war die Mannschaft aber noch fit genug. Spielmacher Miha Zarabec fasste zusammen: "Für den THW Kiel zu spielen ist immer geil. Titel zu gewinnen ist doppelt so geil. Und wenn Alfred dein Trainer ist – dann ist es mega geil."

Gislason gab den Spielern zwei Tage frei

Trainer Alfred Gislason, für den der EHF-Pokalsieg sein 20. Titelgewinn mit dem THW Kiel war, gab zu: "Ich konnte heute Nacht nicht schlafen. Aber nicht, weil ich durchgemacht hätte – so wie die." Ein Blick auf die Mannschaft, für die Kapitän Domagoj Duvnjak stellvertretend sagte: "Diesen Titel haben wir auch für Alfred geholt."

Zur Galerie Hier sehen Sie Bilder von der EHF-Pokal-Feier des THW Kiel in der Forstbaumschule.

Der Trainer, so Duvnjak, sei in seiner letzten Saison beim THW Kiel "richtig locker" geworden. Gislason selbst erklärte das so: "Das liegt daran, dass die Jungs einfach besser spielen." Für den Titelgewinn gab er der Mannschaft zwei Tage frei, bevor die Vorbereitung auf das nächste Bundesliga-Spiel am kommenden Sonntag gegen GWD Minden startet.

Leise Hoffnung für auf die Meisterschaft

Titelsatt sind die Kieler jedenfalls noch nicht, auch wenn sie in der Liga weiter auf einen Ausrutscher von Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt hoffen müssen, der zwei Minuspunkte weniger hat als der THW Kiel. Die Hoffnungen von Andreas Wolff ruhen auf den Füchsen Berlin und dem Bergischen HC, die sich beide noch im Kampf um einen Platz unter den Top-Fünf der Liga befinden, der einen europäischen Startplatz für die kommende Saison bedeutet. "Wer Flensburg schlägt, bekommt von mir einen ganzen Getränkeladen. Hauptsache, wir werden Meister", sagt Wolff.