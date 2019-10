THW Kiel entkräftet, aber glücklich

Montpellier

Die Kraft reichte am Ende kaum noch für einen hüpfenden Jubel-Kreis, doch umso inniger herzten sich die Spieler des THW Kiel gegenseitig, als sie am Sonnabend das Spielfeld in Montpellier verließen. Der 33:30 (17:16)-Sieg war hart erkämpft, das Ergebnis einer mentalen und physischen Energieleistung.

Dritter schwerer Auswärtssieg innerhalb von einer Woche, zweimal nur knapp 45 Stunden zwischen Bundesliga-Spiel am Donnerstag und Champions League am Sonnabend. „Ich bin jetzt einfach nur müde“, sagte Lukas Nilsson, der seine Mannschaft mit seinen elf Treffern zum Sieg geworfen hatte. „Als wir den Schlusspfiff gehört haben, war das ein richtig geiles Gefühl.“

Wiencek und Dahmke angeschlagen

Die Wechsel-Möglichkeiten von THW-Trainer Filip Jicha waren begrenzt. Patrick Wiencek hatte sich kurzfristig mit Knieproblemen abgemeldet. Anfang der zweiten Halbzeit musste auch Rune Dahmke mit Verdacht auf eine Oberschenkelzerrung passen.

Die Zebras, allen voran Hendrik Pekeler im Dauereinsatz am Kreis und in der Abwehr, gingen auf dem Zahnfleisch. Damit Pekeler überhaupt einmal kurz verschnaufen konnte, tauchte kurzzeitig Abwehrspezialist Pavel Horak am Kreis auf – mit mäßigem Erfolg.

Nilsson hat "schon wieder richtig Bock"

„Ich habe Peke ( Hendrik Pekeler, d. Red.) dann gefragt, ob er die 3:2:1-Abwehr schafft“, sagte Jicha. Er schaffte sie. Mit der kraftraubenden, aber effektiven offensiven Abwehrvariante fanden die Kieler nach der zwischenzeitlichen Drei-Tore-Führung von Montpellier in der zweiten Halbzeit wieder ins Spiel, glichen aus, gingen beim 26:25 durch Ekberg (50.) wieder in Führung – und gaben sie nicht mehr her.

Mit dem Sieg bleibt der THW als einzige Mannschaft in der Gruppe B ungeschlagen und führt die Tabelle weiterhin an. „Wir waren richtig müde und haben unglaublich gekämpft“, sagte der vor Schweiß triefende aber freudestrahlende „Man of the Match“ Lukas Nilsson, der schon eine Viertelstunde nach dem Abpfiff wieder Lust auf Handball hatte. „Ich habe schon wieder richtig Bock. Wir haben gerade einfach eine tolle Stimmung in der Mannschaft.“

Weitere Stimmen

Patrice Canayer, MHB-Trainer: Ich bin sehr frustriert. Mal waren wir unterlegen, mal haben wir dominiert – wir müssen auf allen Positionen an unseren Leistungsschwankungen arbeiten.

Valentin Porte, MHB-Kapitän: Glückwunsch an Kiel, sie haben die Ruhe bewahrt. Als wir mit 25:22 vorne lagen, hatte ich ein gutes Gefühl. Aber wenn man eine Mannschaft mit diesem Niveau am Leben lässt, wird man dafür bestraft. Wir haben Fehler gemacht, Kiel hat sie genutzt.

Die Statistik

Montpellier HB: Sego (1.-20., 1 Parade), Bonnefoi (20.-60., 11 Paraden), Portner (n.e.) – Simonet 3, Villeminot 1, Truchanovicius 5, Descat 8/3, Grebille, Tskhovrebadze, Bos 2, Mengon, Pettersson, Porte 7, Afgour 1, Soussi 3.

THW Kiel: Quenstedt (1.-44., 9 Paraden), N. Landin (44.-60., 5 Paraden) – Duvnjak 4, Reinkind 5, M. Landin, Kristjánsson (n.e.), Wiencek (n.e.), Ekberg 4/1, Rahmel, Dahmke 2, Zarabec, Horak, Bilyk 2, Pekeler 5, Nilsson 11.

