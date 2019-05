Kiel

Mehr Finale ging nicht: Zwei top-motivierte Mannschaften, taktische Finessen, ein bisschen Drama und 10.011 Handball-Fans die den THW Kiel zum zweiten Titel der Saison peitschten. Zum ersten Mal seit 2007 feiert der THW Kiel einen internationalen „Titel to Huus“.

Bester Torschütze beim THW Kiel war Niklas Ekberg mit 7/2 Toren. Für die Füchse Berlin traf Bjarki Mar Elisson 6/1-Mal.

Mannschaft wirkt nervös

In ihre vierte Begegnung in dieser Saison starteten beide Mannschaften etwas nervös, dann entwickelte sich ein enges und umkämpftes Spiel. Zwei solide Abwehrreihen, kreative Offensiven - bis zum 5:4 für den THW Kiel (10.) konnte keine der Mannschaften sich auf mehr als ein Tor absetzen.

Einen kurzen Schreckmoment erlebten die Kieler, als Co-Kapitän und Abwehrchef Patrick Wiencek ausgerechnet nach dieser ersten Kieler Führung kurz auf der Bank behandelt werden musste. Der Kreisläufer bekam eine Bandage um die linke Wade, dann stand er wieder in der Kieler Abwehr, kassierte für seine Defensiv-Aktionen mehrfach Szenenapplaus.

Däne im Kieler Tor stark

Fans und Auswechselbank des THW Kiel sprangen gleichzeitig auf, als Magnus Landin von Linksaußen zur ersten Drei-Tore-Führung (9:6/18.) traf. Füchse-Trainer Velimir Petkovic wechselte früh, brachte mit Mattias Zachrisson als Regisseur und dem gerade erst von einem Kreuzbandriss genesenen Stipe Mandalinic im linken Rückraum frische Wind. Der half. Beim 9:10 (22.) hatte Zachrisson die Chance auf den Ausgleich - aber die Rechnung ohne Niklas Landin gemacht.

Der Däne im Tor des THW Kiel war einmal mehr ein entscheidender Faktor. Vier Bälle hielt er in der ersten Halbzeit - aber nur die wirklich schweren, darunter einen Siebenmeter von Hans Lindberg. Seine Gegenüber auf Berliner Seite bekamen indes kaum eine Hand an den Ball. Silvio Heinevetter musste nach fünf Minuten ohne Parade heraus, kam später für den ebenso glücklosen Malte Semisch zurück.

Starke Berliner Abwehr in zweiter Hälfte

Der THW Kiel indes schaltete einen gang hoch, guckte sich in einer Auszeit die neue 5:1-Abwehr der Füchse aus und zerlegte den Gegner dann mit der eigenen 3:2:1-Formation. Kapitän Domagoj Duvnjak traf dreimal in drei Versuchen zielgenau in den linken oberen Winkel, fischte auf der Spitze der Abwehr Bälle weg - die letzten Minuten der ersten Halbzeit glichen einem Rausch in Schwarz-Weiß. Fünf Minuten blieben die Füchse ohne Tor, die Zebras zauberten - 16:10 stand es zur Pause, auf dem Weg in die Kabine gab es stehende Ovationen für die Kieler.

Zu Beginn der zweiten Hälfte kämpfte der THW Kiel mit einer wieder erstarkten Berliner Abwehr. Viermal entschärften der Block oder Heinevetter die Zebra-Würfe, Berlin kam auf 12:16 (33.) heran. Den Bann brach ein Kempa-Anspiel von Nikola Bilyk auf Magnus Landin zum 17:12 (35.).

Wolff verhindert Schlimmeres

Im zweiten Durchgang wendete sich auch das Glück der Torhüter. Heinevetter fand ins Spiel, während Landin in der 42. Minute Platz für Andreas Wolff machte. Zu diesem Zeitpunkt Hatten die Füchse auf 17:20 verkürzt, Wolff verhinderte Schlimmeres.

Die Schlussphase wurde wild. Berlin gab nicht auf, stellte die Abwehr erneut sehr offensiv auf und störte damit den jungen Kieler Rückraum mit Bilyk und Nilsson. Die erfahreneren Zarabec und Duvnjak kehrten zurück, doch das schöne Kombinationsspiel war auf beiden Seiten längst dem Kampf gewichen. Drei Zeitstrafen(Reinkind, Wiencek, Pekeler) bekam der THW Kiel innerhalb von vier Minuten aufgebrummt. Der Kieler Fels in der Brandung in dieser Phase war Andreas Wolff. Er kaufte erst Lindberg einen freien Wurf von außen ab, dann hielt er den Siebenmeter von Mandalinic. In der 52. Minute (22:17) hielt es keinen THW-Fan in der Arena mehr auf seinem Platz.

Zebras ziehen bis zum Schluss durch

Auch wenn der THW Kiel fünf Minuten vor Schluss komfortabel mit 24:19 führte, zogen die Zebras weiter durch. Nilsson zauberte Anspiele an den Kreis, Magnus Landin vollstreckte von Linksaußen, Patrick Wiencek verschob in der Abwehr, Andreas Wolff hielt - die Rädchen beim THW Kiel griffen zu gut ineinander, als dass die Füchse ihm noch hätten gefährlich werden können.

Dreieinhalb Minuten vor Schluss waren die Kieler Fans sich sicher: „Oh wie ist das schön“, schallte es von den Rängen. Und die Fans wussten auch, bei wem sie sich bedanken mussten: „ Alfred, Alfred“ skandierten sie noch vor der Siegerehrung - eine Geste, vor der der Isländer sich buchstäblich verneigte. Für den 59-Jährigen ist es der 20. Titel mit dem THW Kiel.