THW Kiel wieder mitten im Spitzen-Rennen

Kiel

Freude und Erleichterung brachen sich bei den Spielern des Handball-Rekordmeisters THW Kiel Bahn, nachdem sie am Donnerstagabend den Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt mit 28:24 bezwungen hatten.

"Das war unser Finale. Wenn wir das Spiel verloren hätten, wären wir jetzt alle nicht gut drauf", sagte Regisseur Miha Zarabec nach der Partie. Kreisläufer Patrick Wiencek sprach von einem "Zeichen an die Liga" nach der Niederlage in Magdeburg am vergangenen Wochenende. Diese hatte Erinnerungen an die Vorsaison geweckt, in der die Kieler durch Niederlagen in Flensburg und Magdeburg früh die Bürde von vier Minuspunkten mit sich herumschleppten und am Ende knapp Vizemeister wurden.

Alle Titelfavoriten haben bereits Punkte gelassen

Im Vorjahr hielt sich das Spitzenduo Magdeburg und Flensburg sieben Spieltage schadlos, die SG stolperte erst am 25. Spieltag in Magdeburg. Dieses Jahr haben schon nach vier, respektive fünf gespielten Partien alle Favoriten auf den Meistertitel Federn gelassen:

Die Rhein-Neckar Löwen mussten sich Flensburg geschlagen geben, die SG selbst schaffte in Wetzlar nur ein Unentschieden und kassierte in Kiel die Derby-Pleite. Der SC Magdeburg stolperte am Donnerstagabend in Melsungen, das eine Trotzreaktion nach der Niederlage in Balingen zeigte.

Einzig Hannover mit weißer Weste

Einzig die TSV Hannover-Burgdorf hat bislang keinen Punkt abgegeben und führt derzeit die Tabelle vor dem Favoriten-Quartett an. Die Recken halten aber den Ball flach. "Wir dürfen nicht überheblich werden. In der Bundesliga kann man gegen jeden verlieren", sagt Rückraumspieler Ivan Martinovic.

Auch Zarabec ist überzeugt: "Dieses wird keine Saison wie die letzte, in der eine Mannschaft bis kurz vor Schluss nur zwei Minuspunkte hat. Durch den Sieg über Flensburg sind wir wieder gut drauf und oben dabei. Für uns ist jetzt wichtig, dass wir noch weniger Fehler im Angriff machen."

Nächster THW-Gegner in der Liga ist der Bergische HC

Kommenden Donnerstag treten die Kieler beim Bergischen HC an. Zuvor absolvieren sie am Sonntag (19 Uhr) ihren Champions-League-Auftakt beim Heimspiel gegen den polnischen Meister KS Kielce.

Alle Nachrichten über den THW Kiel lesen Sie hier.