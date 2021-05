Kiel

Der Kreisläufer des THW Kiel hatte sich im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris St. Germain am 12. Mai das Wadenbein gebrochen.

Seitdem fehlt der Nationalspieler den Zebras, bei denen er am Kreis in Abwehr und Angriff eine Schlüsselposition inne hat.

Zur Nachhol-Pokalendrunde der Saison 2019/2020, die am Donnerstag und Freitag als Final Four in der Hamburger Barclaycard-Arena ausgespielt wird, will der THW Kiel mit möglichst komplettem Kader anreisen. Offenbar könnte auch Wiencek bereits wieder dabei sein, wenn die Kieler ihren Titel aus dem Jahr 2019 verteidigen wollen.

Entscheidung über Kader-Rückkehr am Mittwoch

"Aber wir wollen kein zu großes Risiko eingehen", sagte Geschäftsführer Viktor Szilagyi zu einem möglichen Wiencek-Comeback. Die medizinische Abteilung würde von Tag zu Tag genau beobachten, wie Wienceks Körper auf die Belastungssteigerung reagiere. "Am Mittwoch beim Abschlusstraining werden wir eine Entscheidung treffen, ob er im Kader stehen kann", kündigte er an. "Inwieweit er uns dann auch helfen kann, ist eine andere Frage."

Der THW Kiel trifft im Halbfinale am Donnerstag (17.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) auf den TBV Lemgo Lippe.