Filip Jicha, Trainer des THW Kiel, stand noch lange nach dem Abpfiff seiner bisher höchsten Niederlage als Chefcoach der Kieler Handballer in der Wetzlarer Rittal Arena und versuchte zu erklären, wofür er - Personalprobleme hin oder her - eigentlich keine richtige Erklärung hatte: Den kopflosen Auftritt seiner Mannschaft, die beim 22:31 das ganze Spiel über chancenlos gewesen war.

„Wir haben wie gelähmt agiert. Es ist schwer zu erklären, aber das ist uns gegen Wetzlar nicht zum ersten Mal passiert“, konstatierte der Tscheche. „Es liegt an ihrer Spielweise. Sie machen das wirklich unglaublich schlau.“

Doch abgesehen vom wie entfesselt aufspielenden Gegner, der als Favoritenschreck der Liga berühmt berüchtigt ist und den Kielern auch in der vergangenen Saison beim 20:27 in Kiel ihre höchste Pleite zufügte, ist der THW Kiel in dieser Saison unter Corona-Bedingungen bisher nicht er selbst.

Beim THW regiert die Unbeständigkeit

Eine der wichtigsten Qualitäten der Zebras, nämlich die, auch bei größeren Rückständen noch den Nimbus des Unbezwingbaren vor sich herzutragen und so auch schier aussichtslose Spielstände noch zu drehen, hatten sie sich in der Vorsaison allmählich zurückerarbeitet. Derzeit regiert wieder die Unbeständigkeit.

„Es ist tatsächlich eine seltsame Saison mit seltsamen Ergebnissen“, gibt Jicha zu. Die THW-Spiele im Schnelldurchlauf: Guter Auftakt in der Champions-League gegen einen aber schwachen Gegner Zagreb (31:21), anschließend das Heim-Debakel gegen die Franzosen aus Nantes (27:35). Eine Trotzreaktion im Supercup gegen die SG Flensburg-Handewitt (28:24), ein Fehlstart mit 1:6-Rückstand in Celje, den die Zebras letztlich in einen souveränen 35:24-Sieg drehten, dazu zwei sichere Bundesliga-Heimsiege über den HC Erlangen (36:30) und die TSV Hannover-Burgdorf (34:31) waren dem Totalausfall von Wetzlar am Sonnabend vorangegangen.

Größte Stärke fehlt den Zebras

In allen Partien offenbarten die Zebras spielerische Schwächen, zeigten auch, dass in der Abwehr noch nicht immer alle Rädchen ineinander greifen. Doch genau dieser Mannschaftsteil ist der Erfolgsgarant der Zebras, wenn er funktioniert. Die Ballgewinne durch Domagoj Duvnjak an der Spitze oder das Ackern von Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler im Innenblock sind es, die ihnen Sicherheit verleihen. Auch gegen Erlangen und Hannover lief der Positionsangriff nicht rund. Doch gelingen hinten die Ballgewinne, kommen die Zebras in ihr Tempospiel, die Gegenstöße und zweite Welle, in der sie kaum zu stoppen sind. Elf Gegenstöße liefen sie gegen Erlangen, sechs gegen Hannover - jedes Mal mit 100-prozentiger Trefferquote. In Wetzlar kamen sie nur dreimal zu diesen sogenannten „einfachen Toren“.

Und so wurde in Wetzlar einmal mehr deutlich, dass die verletzungsgebeutelten Kieler, die vergangene Spielzeit von ihrem breiten Kader und ihrer Variabilität profitierten, damit nun ihrer größten Stärke beraubt sind. Ohne Sander Sagosen (Muskelfaserriss), und Nikola Bilyk (Kreuzbandriss) fehlten im Rückraum Spieler, die für Bewegung sorgen können, wenn Domagoj Duvnjak und Miha Zarabec einen schlechten Tag erwischen. Auch Torwart Niklas Landin (Meniskus-OP), als amtierender Welthandballer immer in der Lage, dem Spiel eine Wende zu geben, steht noch nicht wieder zur Verfügung.

Sunnefeldt fehlt noch die Trainingspraxis

Die Liste der Ersatzspieler erreicht mit U23-Namen wie Philip Saggau, Philipp Wäger, Bevan Calvert und letztlich auch mit der 22-jährigen Nachverpflichtung Oskar Sunnefeldt nur Backup-Niveau, wenn es nicht viel zu verlieren gibt. Nicht umsonst verzichtete Jicha in Wetzlar weitgehend auf ihre Einsätze. Sunnefeldt feierte kurz vor der Pause sein Bundesliga-Debüt, nahm sich den letzten Wurf vor der Pause - leichte Beute für HSG-Torwart Till Klimpke.

„Es war kein gutes Spiel, es wäre unfair gewesen, Oskar viel zu bringen“, sagte Jicha. „Das wollte ich ihm nicht antun. Er braucht noch mindestens eine Woche Training mit uns, um tatsächlich zu verstehen, was wir machen.“ Jicha habe „großen Respekt vor den Spielern, die uns helfen“, sagte aber auch: „Für diese Bereitschaft bin ich sehr dankbar. Aber wenn vier, fünf Leistungsträger ausfallen oder nicht ihre Leistung bringen, ist das nicht zu kompensieren.“

Wird ein Leistungsträger rechtzeitig zum Derby fit?

Wie also das Ruder herumreißen, wenn als richtungsweisende Partie am kommenden Sonntag (13.40 Uhr) ausgerechnet ein Derby gegen den Nordrivalen und Meisterschafts-Mitfavoriten SG Flensburg-Handewitt ansteht? Hoffnung kann den Kielern geben, dass sie nach ihrer ähnlich desaströsen Heimniederlage gegen Nantes ebenfalls gegen Flensburg im Supercup wieder in die Spur fanden. Zudem wird die medizinische Abteilung alles daran setzen, Leistungsträger wie Niklas Landin oder Sander Sagosen zumindest für Kurzeinsätze fit zu bekommen.

Ob Jicha sich Sorgen angesichts der konstanten Inkonstanz mache? „Sorgen nicht", sagte Jicha. "Wir werden mit solchen Situationen in dieser Saison noch häufiger konfrontiert werden.“ Wichtig, so der 38-Jährige, sei „dass wir unseren eingeschlagenen Weg nicht verlassen“. Jicha weiter: „Nach so einer Niederlage - gerade in Wetzlar - alles infrage zu stellen, wäre nicht fair. Wir haben Spieler im Kader, die viel besser spielen können. Nur haben sie das heute nicht gezeigt.“

Jicha setzt auf „brutale Arbeitswoche“

Der THW Kiel befindet sich dreieinhalb Wochen nach dem Saisonstart also weiter auf der Suche nach sich selbst. Eine Woche bleibt den Zebras zur Selbstfindung, bevor ihnen das nun noch wichtiger gewordene Derby ins Haus steht. „Aus einer schönen Arbeitswoche wird eine brutale Arbeitswoche werden“, prophezeite Jicha. „Wir müssen mental aufarbeiten, dass wir uns so eine Leistung erlaubt haben. Das ist, glaube ich, die größte Bestrafung.“

