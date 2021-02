Kiel

Für die Tabelle in der Handball-Bundesliga bedeutet die Punkteteilung zwischen THW Kiel und SC Magdeburg wenig Veränderung. Denn auch Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt gab beim 27:27 gegen den TBV Lemgo-Lippe einen Punkt ab. Der THW schob sich an den Füchsen Berlin vorbei auf Rang drei vor, Magdeburg bleibt auf Platz fünf.

Den Kielern, die vor der Partie nur eine Trainingseinheit absolviert hatten und die Ansetzung des Spiels nur zwei Tage nach Ende ihrer Corona-Quarantäne scharf kritisiert hatten, fehlte dabei Regisseur Miha Zarabec. Beim Slowenen, der am 5. Februar positiv auf das Coronavirus getestet worden war, stand die internistische Untersuchung noch aus. So verpasste er sein erstes Liga-Spiel überhaupt für die Zebras.

Und damit auch den starken Start der Zebras, die im frisch gebackenen Weltmeister Niklas Landin einen sicheren Rückhalt hatten. Der Däne parierte drei der ersten vier Magdeburger Würfe auf sein Tor, so dass Niclas Ekberg seine Farben nach sechs Minuten von der Siebenmeterlinie mit 3:1 in Führung werfen konnte.

Ungewöhnliche Fehler und fehlende Präzision

Erst nach rund einer Viertelstunde machte sich die lange Pause der Kieler bemerkbar. Zunächst verhinderte Landin den Ausgleich noch mit einer Siebenmeter-Parade gegen SCM-Top-Torschütze Daniel Pettersson (17.). Doch eine Minute später traf der Vizeweltmeister mit dem 8:7 zur ersten SCM-Führung.

Bei den Kielern herrschte in dieser Phase der Partie Brechstange statt Präzision. Domagoj Duvnjak und Co. leisteten sich ungewohnt viele Fehlpässe, auch das Tempospiel kam nicht richtig ins Rollen. Und so kam auch Magdeburg-Keeper Jannick Green ins Spiel, parierte zunächst gegen Duvnjak. Die Kieler versuchten mit dem siebten Feldspieler mehr Schwung in den Angriff zu bekommen.

Stattdessen brachte die Entscheidung der Schiedsrichter Marijo Zupanovic und Oliver Steinmetz, Magnus Landin für seine nicht ganz kontaktfreie Gegenstoß-Begleitung von Christian O'Sullivan für zwei Minuten auf die Bank zu schicken, Wallung in die Partie.

An Stelle spielerischer Schönheit rückten Emotionen - die Hitzköpfe Patrick Wiencek und Omar Ingi Magnusson mussten nach einem Wettrangeln beide auf die Strafbank, als Ex-Zebra Gisli Kristjánsson in seiner ihm eigenen Art in die Kieler Abwehr stürmte, forderten die THW-Verantwortlichen von der Tribüne lautstark ein Stürmerfoul, die SCM-Bank eine Zeitstrafe für Hendrik Pekeler.

Zeit für eine Beruhigungs-Pause, vor der Jannick Green allerdings noch seine sechste Parade feiern und Christoph Steinert den Spielstand auf 14:11 für die Gäste stellen konnten.

Zweite Halbzeit beginnt eiskalt...

Nach Wiederanpfiff agierten die Kieler wieder mit kühlem Kopf - und im Fall von Niklas Landin auch eiskalt. Mit drei Paraden in Folge ebnete er den Weg zum 13:14-Anschluss durch Niclas Ekberg.

Doch auch gegen die Kieler 3:2:1-Abwehr mit Domagoj Duvnjak an der Spitze fand der SCM oft über die Außen Pettersson und Lukas Mertens einen Weg zum Torerfolg - nach sechs Minuten im zweiten Durchgang stellte letzterer den alten Vorsprung wieder her.

Dem Drei-Tore-Rückstand liefen die Zebras nun eine Weile hinterher, während Trainer Filip Jicha versuchte, seine Stammkräfte rotiere zu lassen, um ihnen so viele Pausen wie möglich zu verschaffen. So dirigierte Linkshänder Steffen Weinhold zwischenzeitlich das Angriffsspiel, rückte Pavel Horak erstmals seit seine Corona-Erkrankung im Dezember in den Innenblock.

Die Begegnung wurde nun immer mehr zu einem verkrampften Kampf mit Diskussionen und Nicklichkeiten auf beiden Seiten. Dank Landins zehnter Parade und Sander Sagosens drittem Treffer schafften die Kieler es zehn Minuten vor Schluss, beim 19:20 den Anschluss wieder herzustellen.

Längst waren Einzelaktionen auf beiden Seiten das Mittel der Wahl. Immer wieder auch welche, die nicht mit dem Regelwerk vereinbar waren. So sah Piotr Chrapkowski acht Minuten vor Schluss direkt Rot, die Überzahl nutzte THW-Kapitän Duvnjak zum 22:22-Ausgleich (52.).

... und endet als hitziges Drama

Mit einem Siebenmeter-Treffer gegen seinen Landsmann Tobias Thulin brachte Ekberg den THW erstmals seit der 15. Minute wieder in Führung. Doch Magnusson stand ihm auf der anderen Seite in nichts nach. So verdichtete sich das ganze Drama der Begegnung auf die letzte Minute. Green-Parade gegen Weinhold, Ballverlust SCM, Auszeit durch THW-Trainer Jicha mit noch 35 Sekunden auf der Uhr. Angezeigtes Zeitspiel, sieben Kieler Feldspieler, am Ende ein Duvnjak-Versuch, der an den Fingerspitzen von Jannick Green endete. Ein letzter Kampf um den Ball, in dem der aus dem Kreis rutschende Green THW-Linksaußen Magnus Landin von den Beinen holt, Petersson im Kreis steht - zwei Gründe für einen Siebenmeter für den THW. Er bekommt nur einen direkten Freiwurf bei abgelaufener Zeit. Reinkind tritt an, kommt über Zeljko Musas ausgestreckten Arme nicht hinaus.

Ein Punkt und keine Verletzungen für den THW

Am Ende bleibt ein Punkt in Kiel - weniger, als die Zebras sich erhofft hatten, mehr als sie erwarten konnten. Und auch einer mehr als in den vergangenen drei Jahren. Immerhin einen Grund zur Freude hatten die Zebras noch: Alle Spieler überstanden den Einsatz unverletzt. "Ich habe gar keine Worte dafür, wie stolz ich auf die Mannschaft bin", sagt Jicha, nachdem der Ärger über den verwehrten Siebenmeter verraucht ist.

Bereits am Dienstag geht der Zebra-Marathon mit dem zweiten von sieben Spielen binnen 14 Tagen weiter. Dann empfangen sie im Champions-League-Nachhol-Spiel den dänischen Meister Aalborg HB (20.45 Uhr).