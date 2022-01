Bratislava

Die deutsche Nationalmannschaft wird sich auch nach insgesamt zwölf Corona-Fällen nicht von der Europameisterschaft in der Slowakei und Ungarn zurückziehen und hat stattdessen erneut Spieler nachnominiert. Das ist das Ergebnis einer Krisensitzung des Deutschen Handballbundes (DHB) mit Vertretern der Handball-Bundesliga (HBL). Vor dem Hauptrundenauftakt gegen Spanien am Donnerstag (18 Uhr) sagte der DHB-Vorstandsvorsitzende Mark Schober am späten Mittwochabend in Bratislava: „Wir haben intensiv diskutiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir es verantworten können, im Turnier zu bleiben.“

Man habe, so Schober weiter, „nach medizinischen, sportlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten“ entschieden. „So sieht verantwortungsvolles Handeln aus.“ Es sei darum gegangen, die Aufgabe Spanien zu lösen. Trotz des womöglich aufkeimenden Eindruckes, nach und nach immer mehr Spieler zu „verheizen“, habe man sich am Ende für weitere Nachnominierungen entschieden. „Wir haben über alles nachgedacht. Aber es wäre ein sehr dezimierter Kader gewesen. Und es geht ja auch um die Spieler vor Ort, die wir nicht überlasten wollen“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer.

Lukas Stutzke (Bergischer HC) ist am Mittwoch bereits im Teamhotel eingetroffen. Europameister Tobias Reichmann (MT Melsungen) sowie Linkshänder David Schmidt (Bergischer HC) reisen am Donnerstag nach Bratislava. Der seit Sonnabend infizierte Julius Kühn wird aufgrund schlechter Testwerte noch nicht wieder in den Kader zurückkehren können. Darüber hinaus hat der DHB bei der EHF beantragt, die Partie gegen Spanien von Donnerstag auf Sonnabend oder Montag zu verlegen. Eine Entscheidung soll am Donnerstagmorgen fallen.

Am Nachmittag hatten drei positive Tests bei Christoph Steinert, Sebastian Heymann und Djibril M’Bengue für weitere Hiobsbotschaften im Kreis der DHB-Delegation gesorgt. Damit ist die Zahl der infizierten Spieler auf zwölf gestiegen, 13 Akteure sind derzeit noch einsatzbereit für den Handball-Klassiker gegen Spanien – wenn er denn wie geplant am Donnerstagabend um 18 Uhr angepfiffen wird.