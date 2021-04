Kiel

Dieses Gefühl hatte Rune Dahmke, Linksaußen des THW Kiel, seit drei Jahren nicht: Am Sonntag, nach dem 31:27-Arbeitssieg der Zebras in Essen, stieg der 28-Jährige nicht in den Mannschaftsbus nach Kiel, sondern in ein Auto, das ihn nach Frankfurt am Main brachte. Dort bat Bundestrainer Alfred Gislason am Montag zum Appell vor dem Abschluss der EM-Qualifikation in dieser Woche.

Gislasons Nachricht kam per Whatsapp. Kurz, trocken, wie der Isländer eben so ist: „Du bist bei den zwei Spielen dabei. Grüße.“ Dahmke sagt: „Ich habe mich total gefreut.“ Und doch weiß der sprunggewaltige Außen seine Nominierung für die (bedeutungslosen) Quali-Spiele der deutschen Nationalmannschaft am Donnerstag (16.10 Uhr/ARD) in Bosnien-Herzegowina sowie am Sonntag (18 Uhr, Sport1) in Stuttgart gegen Estland genau zu gewichten. „Ich weiß ja, wie das einzuschätzen ist.“ Was Dahmke meint: Zuletzt war die Position auf dem linken Flügel besetzt – mit Kapitän Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen) und Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen). Gensheimer fällt für den Lehrgang in dieser Woche jedoch nach einer Meniskus-OP aus. Dahmke steht zum ersten Mal seit 2018 wieder im Kader.

Dahmke bleibt gelassen, klingt aufrichtig, wenn er sagt: „Ich denke, dass Uwe es bis zu den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August, d. Red.) schaffen wird. Ich glaube nicht, dass es realistisch ist, dass ich dabei sein werde. Aber ich will alles geben, eine Woche lang Gas geben, will immer gerne für Deutschland spielen, das ist mir doch nie komplett egal.“

34 Länderspiele, viele Höhen und Tiefen

34 Länderspiele sammelte der 1,89-Meter-Mann bisher in seiner Karriere, warf 68 Tore für die einstigen „Bad Boys“, hatte 2016 großen Anteil am Europameister-Coup von Krakau, versah das Team des Deutschen Handballbundes (DHB) stets mit einer gehörigen Portion Spektakel. Nicht umsonst wurde sein „Langstreckenrettungsflug“ im Spiel gegen Dänemark bei der EM 2018 zum viralen Hit, der mehr als eine Million mal beim US-Sportsender ESPN angeschaut wurde. Aber Dahmke sammelte, wie er es nennt, auch „viele Ups and Downs und Ungewissheit“ in seiner Zeit im Nationaldress.

Vor den Olympischen Spielen 2016 wurde der frisch gebackene EM-Held aussortiert. Bei der WM 2017 musste Dahmke nach der Vorrunde aus taktischen Gründen abreisen, wurde für die EM 2018 vom damaligen Bundestrainer Christian Prokop zunächst nicht berücksichtigt, um schließlich doch noch nachnominiert zu werden. Dahmke hielt das immer aus, wuchs, legte den Fokus auf sich uns seine Arbeit beim THW Kiel.

„Ich sehe das jetzt als Belohnung. Der Verein ist erfolgreich, und ich kann meinen Teil dazu beisteuern. Das ist schön. Wenn das auch von außen anerkannt wird, ist das eine schöne Bestätigung.“ Dahmkes Bodenhaftung ist authentisch, seine Kraft zieht er auch aus seiner Beziehung zu Stine Oftedal, die jüngst vom Magazin Forbes in die Liste der 30 einflussreichsten Sportler unter 30 („30 under 30“, Kategorie „Sports and Games“) gewählt wurde. „Ich bin sowieso schon unglaublich stolz auf sie. Aber das ist besonders cool, weil sie kein Mensch ist, der in den Sozialen Medien irgendwas extra pusht“, sagt Dahmke, der so viel Zeit wie möglich mit seiner Freundin „via Facetime“ verbringt, wenn die Spielpläne des Paares Besuche nicht zulassen.

Dahmke freut sich auf den Humor von Bundestrainer Gislason

Während der Corona-Pandemie hat Dahmke Treffen im Freundeskreis auf ein Minimum reduziert. „Das vermisse ich sehr.“ Ein Ausgleich zum Handball ist stattdessen ... die eigene Handballmannschaft. „Wir sind wirklich eng befreundet, verbringen Zeit draußen. Jetzt kehrt ein bisschen Leben in die Stadt zurück, die Außengastronomie hat wieder geöffnet, da haben wir neulich endlich mal wieder an der Förde sitzen können. Das tut gut.“ Unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen, das versteht sich von selbst.

Apropos Vorsicht: Die Bremse wird Dahmke beim Lehrgang in Frankfurt und in seinen Länderspielen Nummer 35 und 36 definitiv lösen. Er freue sich auf seinen Ex-Coach Gislason, mit dem er von 2012 bis zu dessen Abschied aus Kiel 2019 zwei Meistertitel, zwei Pokalsiege sowie den Triumph im EHF-Pokal 2019 feierte. „Wir haben so viele Jahre zusammen verbracht. Ich vermisse seinen Humor. Es kann extrem witzig mit ihm sein. Das wird eine coole Woche.“ Und wer weiß, vielleicht schreibt das Duo Gislason/Dahmke die eigene Erfolgsstory ja doch um ein weiteres Kapitel fort – bei den Olympischen Spielen in Tokio in diesem Sommer.