Lospech für den THW Kiel in der Champions League. Die Zebras erwischten in Gruppe B nicht nur die beiden Vorjahresfinalisten Vardar Skopje (Nordmazedonien) und Telekom Veszprém (Ungarn), sondern müssen auch nach Weißrussland und in die Ukraine reisen. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Wien.