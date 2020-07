Oslo/Kiel

Seine Wohnung in Kiel hat Sander Sagosen bereits bezogen und eingerichtet, die ersten Schritte in der Trainingshalle mit seinen neuen Teamkollegen vom THW Kiel stehen für den 24-jährigen Norweger noch bevor. Kommende Woche starten die Zebras langsam wieder in den Vereinsalltag.

Viel mehr Zeit als sonst hatten die Handballer in den zurückliegenden Monaten in der Corona-Krise. Zeit, die Sagosen in der Heimat nutzte, um der Wissenschaft Zutritt in seinen Kopf zu gewähren. Die Ergebnisse publizierte nun der norwegische TV-Sender NRK. Sie zeigen erstmals, wie ein erfolgreicher Handballer auf dem Feld tickt.

Sagosen ist dem Geschehen oft voraus

Es war die Journalistin Yasmin Sunde Hoel, die den Anstoß für das Projekt gab. Sie wollte herausfinden, was das ist, das Sagosens Trainer Sätze wie diesen sagen ließ: „Das Besondere an Sander ist, dass er eine extreme Tendenz hat, dem Geschehen auf dem Feld voraus zu sein. Und das oft mehrere Schritte“ ( Norwegens Nationaltrainer Christian Berge).

Überblick nennen es die einen, Spielverständnis die anderen. Aber was dahinter steckt, das konnte der 24-jährige Superstar nicht einmal selbst erklären. „Wenn ich an meine besten Spiele denke, haben sie gemeinsam, dass ich einfach gar nicht nachgedacht habe“, sagte er im NRK-Interview.

Karl Marius Aksum, Doktorand an der Norwegischen Sporthochschule in Oslo, nahm sich also dem Phänomen Sagosen aus der Perspektive eines Wahrnehmungsforschers an. Sein Doktorvater Geir Jordet Jordet gehört zur Weltelite in Sachen Forschung zur visuellen Wahrnehmung im Profisport. Vor allem im Fußball arbeiten Spitzenvereine und Jugendakademien in diesem Bereich längst selbstverständlich, um aus den Spielern das Maximum herauszukitzeln.

Eine Spezialbrille hilft bei der Analyse

Im Handball betrat das Team mit dem Sagosen-Projekt Neuland. Als erstem Handballer setzten sie ihm eine Spezialbrille auf, deren Messungen Aufschluss darüber geben sollten, was auf dem Feld Sagosen wann fokussiert, woher er also die Informationen für seine Entscheidungen bekommt.

Unter strengen Corona-Auflagen sah die Versuchsanordnung Anfang Juni in Oslo dann so aus: Eine Sporthalle, ein Torwart, ein Abwehrspieler, dazu das Team von Aksum und das des norwegischen Fernsehens um Yasmin Sunde Hoel.

Drei Aktionen ließ der Wissenschaftler den Weltstar mehrfach wiederholen: Strafwürfe, ein Dribbling auf einen Abwehrspieler zu mit abschließendem Wurf und einen Wurf gegen den Abwehrspieler nach vorausgegangenem Pass. Alles mit der Spezialbrille, deren eingebauten Mini-Kameras gleichzeitig das gesamte Blickfeld des Rückraumspielers sowie den Punkt, den er aktuell mit den Pupillen fixierte, aufzeichneten. „Wir wollten herausfinden, ob er eine bestimmte visuelle Strategie hat“, sagt Aksum. „Und die hat er, besonders bei Strafwürfen.“

Wissenschaftler entschlüsseln Sagosens Blick fürs Spiel

So sieht sie aus: Zuerst schaut Sagosen dem Torwart ins Gesicht, dann auf den Hals und dann auf die Brust. Anschließend verwirrt er den Keeper, indem er schnell von einer Seite zur anderen schaut. „Er dribbelt ihn quasi mit dem Blick aus“, sagt Aksum. „So ist es für den Torwart fast unmöglich, an seinem Blick abzulesen, wohin er werfen wird. Und er schaut nie auf die Arme oder Beine.“

Das gilt auch für die Würfe aus dem Feld. Bei ihnen jedoch lässt Sagosen den Torwart völlig außer Acht, sobald ein Spielzug im Gange ist. Die Videos zeigen, dass Sagosen den Keeper nur anschaut, bevor er selbst den Ball bekommt. „In diesem Moment denkt er über all seine Optionen nach“, sagt Aksum. „Er plant. Aber sobald er den Ball hat, denkt er nicht mehr nach, dann ist das ein Automatismus. Und was dann passiert, hängt vom Abwehrspieler ab, von seinen Teamkollegen. Er kann einen Plan haben, aber ihn jederzeit ändern. Und ich glaube, Sander ist besser darin als die meisten anderen, diesen Plan sehr schnell zu ändern. Er findet oft eine schwierige Lösung. Aber für ihn scheint sie einfach zu sein.“

Obwohl die Wissenschaftler nun Sagosens Blick aufs Spiel entschlüsselt haben und wissen, dass er beim Wurf nie aufs Tor, sondern immer auf den Oberkörper des Verteidigers schaut ( Aksum: Er weiß, dass der Torwart seine Würfe nicht halten kann, wenn er den richtigen Punkt trifft. Er konzentriert sich nur darauf, seinen Körper in die richtige Position zu bringen, damit er mit maximaler Kraft werfen kann.“), sagt der allein ihnen noch nicht, was ihn einzigartig macht. Es fehlen schlicht Vergleichsdaten zu anderen Spielern. „Wir können nur sagen, was er macht. Und dass er darin einer der Besten ist.“

Immer dieselbe Strategie

Dennoch kann Aksum anhand der Daten sagen, wie Sagosen von seinem Blick aufs Spiel profitiert. „Er wendet dieselbe visuelle Strategie vor jedem Wurf an. Ein Spieler niedrigeren Niveaus würde sich auf mehrere, nicht so wichtige Dinge fokussieren. Sander schaut sich immer dasselbe an, ist aber in der Lage, darauf basierend viele verschiedene Lösungen zu finden.“

Daraus, dass Sagosen nicht viel in der Gegend herumgucken muss, um sich einen Überblick zu verschaffen, schließt Aksum Folgendes: „Wir glauben, dass Sander sehr gut darin ist, sein peripheres Sehen (das Sehen im nicht-fokussierten Bereich, d. Red.) zu nutzen, um Informationen einzuholen.“ Das spart Sagosen wichtige Sekundenbruchteile. „Im Handball hat man so wenig Zeit für jede Aktion, weil der Gegenspieler so dicht vor einem steht und alles so schnell geht. Deshalb ist umso wichtiger, was man fokussiert.“

Genie auch abseits vom Feld? Den Blick mit schlafwandlerischer Sicherheit auf das Richtige konzentrieren – das kann Sagosen aber offenbar nicht in jeder Lebenslage. In einem anderen Test, bei dem er drei von sieben Tennisbällen nachverfolgen sollte, die sich auf einem Computerbildschirm immer schneller bewegten, schnitt der Handballer schlecht ab. Ein Ergebnis, das Aksum auch von Fußballprofis kennt. Und einmal mehr beweist: Übung macht den Meister – und die hat Sagosen eben auf dem Handballfeld. „Das war nicht überraschend. Wir wissen, dass die besten Athleten nicht grundsätzlich bessere Sehfähigkeit haben als normale Menschen. Sie haben nur in Bezug auf ihren Sport eine bessere Sehfähigkeit. Wenn sie Handball spielen, können sie Dinge sehen, die wir nicht sehen“, sagt Aksum.

Zuerst geriet der Star ins Straucheln

Sagosens klar strukturierte Strategie gibt ihm also einen Vorsprung für seine Entscheidungen. „Und deshalb sieht es immer so aus, als hätte er viel Zeit“, sagt Aksum. Seiner Meinung nach kann sich jeder Handballer – egal in welchem Alter und auf welchem Niveau – verbessern, wenn er sein peripheres Sehen gezielt schult. „Neben Technik und Taktik ist das der Bereich, den es sich lohnt, am meisten zu trainieren“, sagt er.

Allerdings auch einer, in dem zunächst Rückschritte zu erwarten sind, sobald die Spieler anfangen, sich damit zu beschäftigen. Das war auch bei Sagosen so, als er vor rund zehn Monaten dem Projekt zusagte und sich erstmals bewusst mit den Abläufen beschäftigte, die er sich nie bewusst gemacht hatte. Nach den ersten Gesprächen mit Yasmin Sunde Hoel berichtete er ihr, wie er im Training über seine Aktionen nachdachte, versuchte, sie zu analysieren – und plötzlich Fehler machte.

"Dinge einfach geschehen lassen"

Und das kurz vor der Europameisterschaft in seiner Heimat. Da erinnerte er sich an seine beiden bislang größten Niederlagen – die WM-Finalspiele 2017 und 2019. „Das waren die größten Spiele, die ich je gespielt habe. In denen wollte ich einfach zu viel. Und ich habe viel aus ihnen gelernt“, sagte er dem NRK. „Es geht darum, manche Dinge einfach von allein geschehen zu lassen.“ Den Kopf ausschalten. Sagosen fand den Schalter im Januar rechtzeitig, wurde Torschützenkönig und bester Passgeber bei der EM, bei der Norwegen Bronze gewann. Wissen, wann denken unangebracht ist – auch das macht offenbar den siebten Sinn eines Handballers aus.

