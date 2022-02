Elverum/Kiel

Am Donnerstag glänzte Eric Johansson, warf acht Tore gegen den THW Kiel. Am Freitagvormittag posierte er geduldig im Zentrum Elverums für den Fotografen. Und jetzt ist es amtlich: Wie an dieser Stelle berichtet, wird der schwedische Europameister ein Zebra, wechselt vom norwegischen Meister Elverum Håndball zum THW Kiel. Der 21-Jährige unterschreibt einen Vertrag über drei Jahre bis Sommer 2025.

Johansson: „Ein Traum wird wahr“

Der frischgebackene Titelträger kommt dabei nicht nur mit den Lorbeeren aus 15 Treffern in zwei Champions-League-Spielen gegen den THW Kiel. Denn der wollte den Halblinken, der in Elverum auch im Abwehrzentrum eingesetzt wird, schon im verletzungsgeplagten Herbst 2020 haben. Damals reiste Johannson an die Förde, sah, aber fühlte sich noch nicht bereit und wechselte aus Eskilstuna nach Norwegen. Jetzt stimmt alles: „Ein Traum wird wahr. Das ist ein großer Schritt für mich, aber ich glaube, dass es eine grandiose Reise wird und ich mich in Kiel weiter entwickeln kann“, sagte Johansson am Freitag in Elverum. „Der THW ist seit Jahrzehnten eine Top-Adresse, vor allem für schwedische Handballer.“

In der Zebraherde wird Johansson zunächst noch neben Superstar Sander Sagosen oder Nikola Bilyk im linken Rückraum spielen, ehe Sagosen den Klub ein Jahr später im Sommer 2023 Richtung Kolstad verlässt. „Es ist kein Geheimnis, dass wir Erics Werdegang schon seit Jahren beobachten. Er ist eines der größten Talente Europas, trotz seiner jungen Jahre bereits ein Leistungsträger bei einem Champions-League-Teilnehmer und bereit, immer besser zu werden. Wir haben ihn von unserem Zukunfts-Konzept überzeugt, und er wird mit seinen Qualitäten ein wichtiger Teil davon werden“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi am Freitag.

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für Schweden bestritt der 1,97 Meter große und 100 Kilogramm schwere Rückraumlinke bisher zehn Partien (16 Tore), feierte im Januar den EM-Titel an der Seite von THW-Rechtsaußen Niclas Ekberg, verpasste Halbfinale und Finale allerdings durch eine Corona-Infektion.

Mit nur 17 Jahren hatte Johansson in seiner Heimatstadt sein Profidebüt gegeben und für Eskilstuna Guif in 113 Matches insgesamt 429-mal getroffen. In der aktuellen Königsklassen-Saison steht der 21-Jährige derzeit bei 48 Toren.