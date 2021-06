Magdeburg

Nordrivale SG Flensburg-Handewitt hat nun fünf Spieltage vor Saisonende einen Punkt Vorsprung vor dem THW Kiel.

25 Grad und Sonnenschein – mehr brauchte nicht, um in Magdeburg schon am Nachmittag das Handballfieber steigen zu lassen. Die Tatsache, dass erstmals in diesem Jahr bei einem Heimspiel des SCM Zuschauer zugelassen waren, tat das Übrige. 1500 Magdeburger Fans hatten Lust auf ein Handball-Fest.

Der Liveticker zum Nachlesen

Der THW Kiel betrat die pulsierende Arena allerdings wie ein Party-Gast, der sich nicht so recht traut zu tanzen. Noch sichtlich unter dem Eindruck des Pokal-Debakels gegen Lemgo nahmen sie sich überhastete Würfe und stärkten so SCM-Keeper Tobias Thulin, der mit 15 Paraden zum grün-weißen Helden werden sollte. Immer wieder fanden die Gastgeber einen Weg durch die THW-Deckung, tauchten oft direkt vor Niklas Landin auf. Auf der Gegenseite ließ Niclas Ekberg einen Siebenmeter liegen. Tim Hornke nutzte das beim 8:5 (15.) zur ersten Drei-Tore-Führung des SCM.

Zweite Halbzeit gerät zum Drama

Erst durch zwei Zeitstrafen in kurzer Folge im intensiv geführten Spiel geriet die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert etwas aus dem Tritt. Und die Kieler legten nach, stellten um auf ihre 3:2:1-Abwehr mit Domagoj Duvnjak an der Spitze. Nun gelangen den Zebras Ballgewinne – und auch erste Rückraum-Tore. Nach Sagosens 14:15 (27.) waren sie wieder dran. Doch der nächste Rückschlag folgte noch vor der Pause: Sekunden vor dem Pausenpfiff parierte Thulin gegen Zarabec, und im Bodenkampf um den Abpraller interpretierten die Schiedsrichter Nils Blümel und Jörg Loppaschewski eine Beinbewegung Pekelers in Richtung Piotr Chrapkowski als Tritt – Rot.

So geriet die zweite Halbzeit zum Drama, in dem der THW schnell wieder ins Hintertreffen geriet. Patrick Wiencek, durch Pekelers Disqualifikation vier Wochen nach seinem Wadenbeinbruch zum Dauereinsatz verdammt, schleppte sich übers Feld, und als der angeschlagene Jannick Green bei einem Siebenmeter Sieger gegen Ekberg blieb, war das die Vorlage für einen SCM-Lauf zum 25:20 (43.).

Kein Happy End für die Kieler

Doch der THW kämpfte. Mit Rune Dahmke, der für Wirbel und acht Tore von Linksaußen sorgte. Mit dem siebten Feldspieler, einer Abwehr, die sich nun Bälle klaute, Sagosen, der sie verteilte und Quenstedt, der mit einer Doppelparade gegen Magnusson und Damgaard für so etwas wie die zweite Luft bei seinen Teamkollegen sorgte. Als Sagosen sich in der Abwehr den Ball schnappte und Weinhold per Gegenstoß den Anschluss zum 26:27 erzielte (49.), war die Getec-Arena merklich stiller geworden. Allerdings nur kurzzeitig. Die Schlussphase war ein einziges Drama, in dem Domagoj Duvnjak irgendwann kein heiles Trikot mehr zur Verfügung hatte, die Partie im Pekeler-Dress beenden musste, Niclas Ekberg viereinhalb Minuten vor Schluss beim Stand von 31:30 vom Feld humpelte, nachdem Gullerud ihm in die Beine gefallen war.

Ein Drama ohne Happy-End für die Kieler, denen Thulin den Weg zum Ausgleich versperrte und die zum zweiten Mal binnen sechs Tagen mit leeren Gesichtern vom Feld schlichen. „Ich bin traurig“, sagte Sander Sagosen. „Wir haben wirklich gekämpft. Aber Magdeburg ist eine gute Mannschaft, und um hier etwas zu gewinnen, hätten wir mehr Bälle halten müssen.“ Bei Miha Zarabec schwang auch etwas Trotz mit. Wie groß die Hoffnung auf einen Patzer der SG sei? „Wir geben bis zum Schluss nicht auf“, sagte der Slowene.