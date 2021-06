Kiel

Horak, ein enger Freund und tschechischer Landsmann von THW-Trainer Filip Jicha, wechselte 2019 zum THW Kiel. Zuvor hatte er in der Bundesliga für die Ahlener SG, Frisch auf Göppingen, die Füchse Berlin und den HC Erlangen gespielt, bevor er nach zwei Spielzeiten im weißrussischen Brest nach Kiel kam.

Bei seinem Wechsel an die Förde, so heißt es in einer Mitteilung des THW Kiel, habe Horak sich nicht vorstellen können, so lange zu bleiben. „Jetzt wird der THW Kiel meine zweitlängste und mit Abstand erfolgreichste Auslands-Station – ein Wahnsinn“, sagt er, der nur noch Einjahresverträge unterschreibt. „Ich fühle mich bereit und fit für eine weitere Saison. Ich möchte unserer überragenden Mannschaft überall da helfen, wo ich gebraucht werde. Wir haben eine so coole Truppe mit tollen Menschen, die alle gemeinsam hart für unsere hohen Ziele arbeiten. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass wir für diesen großartigen Klub und seine Fans weitere Titel gewinnen.“

Szilagyi über Horak: "Froh, dass er uns noch ein Jahr zur Verfügung steht"

THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi freut sich über Horaks Entscheidung: „Pavel passt super in unsere Mannschaft, ist vielseitig und mit seiner Erfahrung und seiner Einsatzbereitschaft ein Gewinn für unser Team.“

In diesem Olympia-Jahr mit der extrem kurzen Saisonvorbereitung sei es wichtig, auf eine eingespielte und homogene Mannschaft zurückgreifen zu können. „Pavel ist bereit, und es macht mich froh, dass er uns noch ein weiteres Jahr zur Verfügung stehen wird.“

Karriere mit vielen Stationen

Pavel Horak, am 28. November 1982 im tschechischen Prerov geboren, gewann in seiner Heimat mit Banik Karvina fünf Mal die tschechische Meisterschaft sowie zwei Mal den Pokal. Über die Ahlener SG kam der 1,98 Meter große Rückraumspieler 2007 zu Frisch Auf Göppingen. Mit den Süddeutschen triumphierte Horak 2011 und 2012 im EHF-Pokal. 2013 ging es für Horak zu den Füchsen Berlin, mit denen 2014 den DHB- und 2015 den EHF-Pokal gewann.

Nach zwei Jahren in der Hauptstadt und zwei weiteren beim HC Erlangen verließ der Rechtshänder 2017 die Bundesliga und schloss sich dem weißrussischen Champions-League-Teilnehmer HC Meshkov Brest an. 2019 kehrte er in die „stärkste Liga der Welt“ zurück und gewann 2020 mit dem THW Kiel die deutsche Meisterschaft und erstmals in seiner Karriere auch die Champions League.