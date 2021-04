Solingen

Das Fernduell zwischen Meister THW und Vizemeister Flensburg, in dem die Kieler einen Punkt Rückstand auf ihren Nordrivalen haben, ist allerdings nicht der Fokus der Bergischen Löwen vor den Spielen in Kiel (Donnerstag, 19 Uhr) und Flensburg (Sonntag, 16 Uhr).

„Wir sind nicht im Meisterrennen, also beschäftigen wir uns damit auch nicht“, sagt BHC-Trainer Sebastian Hinze. Vielmehr beschäftigte sich der BHC zuletzt 14 Tage lang mit Quarantäne-Training. Fünf Spieler aus dem Kader waren Ende März positiv auf das Coronavirus getestet worden. Erst am Montag kehren ihre Teamkollegen wieder ins Mannschaftstraining zurück.

BHC reist ohne fünf Erkrankte an

Die fünf Erkrankten, die der Verein aus Datenschutzgründen nicht namentlich nennt, werden bis zur Veröffentlichung der Aufstellung für das Spiel beim THW Kiel anonym bleiben. „Es geht ihnen aber besser, von daher ist die Gemütslage bei uns gut. Wir freuen uns, wieder trainieren und spielen zu können“, sagt Hinze, der die Reisegruppe mit Nachwuchs-Akteuren aus dem Anschlusskader aufgefüllt hat.

Die fünf Corona-Ausfälle, zu denen sich mit Yannick Fraatz und Maciej Majdzinski (Kreuzbandrisse) zwei weitere gesellen, bezeichnet er als „große Schwächung“, stellt gleichzeitig klar: „Aber wir werden in Kiel eine Mannschaft aufstellen, die Bundesliga-Niveau hat.“ Mit an Bord war zuletzt auch wieder Routinier Kristian Nippes. Der Kreisläufer hatte seine Karriere eigentlich bereits beendet, kehrte nach der Verletzung von Majdzinski Ende März aber wieder aufs Feld zurück.

Comeback von Routinier Nippes

Seit ihrer Rückkehr ins Oberhaus in der Saison 2018/19 sorgen die Bergischen Löwen, die derzeit auf dem siebten Tabellenplatz rangieren, regelmäßig mit Siegen über Top-Teams für Aufsehen. In die aktuelle Spielzeit starteten sie mit einem 31:27-Sieg beim heimstarken SC Magdeburg.

Seitdem punkteten sie zuverlässig, waren jedoch gegen die „Großen“ in der Liga meist knapp unterlegen: 29:31 gegen die Füchse Berlin, 31:32 gegen die MT Melsungen 23:24 gegen die Rhein-Neckar Löwen.

Noch nie haben die Bergischen Löwen gegen den THW Kiel gepunktet

Gegen das Spitzenduo aus Flensburg (25:30) und Kiel (27:32) setzte es in der Hinrunde indes Fünf-Tore-Niederlagen. Ohnehin hat der BHC in den bislang 18 Begegnungen mit den Zebras noch nie einen Punkt geholt.

Wenn es nach Hinze geht, könnte sich das jetzt ändern. „Unsere Idee ist es immer, um Punkte zu kämpfen. Dass das in Kiel besonders schwer ist und unsere Aufgabe durch die Ausfälle nicht leichter geworden ist, ist klar. Aber wir haben genug Selbstbewusstsein und werden nicht klagen“, sagt der Mann, der den Verein, der aus der SG Solingen und dem LTV Wuppertal entstand, erst als Kreisläufer auf dem Feld und schließlich als Trainer in die Erste Liga führte.

THW unterstützt BHC bei Vorbereitung auf Flensburg

Das Ende seiner Zeit als „Mr. BHC“ ist aber absehbar. Kürzlich gab der Klub bekannt, dass Hinze seinen im Sommer 2022 auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Der gebürtige Wuppertaler wird mit den Rhein-Neckar-Löwen in Verbindung gebracht, äußert sich selbst zu seiner Zukunft aber nur vage: „Bis dahin ist noch viel Zeit. Ich habe immer den Anspruch, meinen Job bestmöglich zu machen. Das gilt auch für die kommenden 14 Monate.“

Also zunächst für den Auftritt in Kiel. Abseits der sportlichen Rivalität verbindet den 41-Jährigen eine Freundschaft mit THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi, die aus gemeinsamen BHC-Zeiten rührt. Und so dürfen die Bergischen sich – unabhängig vom Ergebnis am Donnerstag – im THW-Trainingszentrum in Altenholz auf ihre Partie bei der SG Flensburg-Handewitt vorbereiten. Immerhin wäre es durchaus im Interesse der Zebras, würde der BHC den Flensburg-Abstecher seiner Nord-Tour erfolgreich bestreiten...