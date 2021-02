Kiel

Denn obwohl der THW Kiel die Partie gegen den Tabellen-Fünften gern verschoben hätten, bissen er bei der Handball-Bundesliga (HBL) auf Granit. Seit Donnerstagabend ist klar: Am Sonntag, 16 Uhr, fliegt der Ball in der Wunderino-Arena.

Die HBL-Regularien besagen, dass eine Mannschaft antreten muss, wenn 50 Prozent des Kaders spielfähig sind. Eine Vorschrift, wie viel Vorbereitungszeit den Teams nach einer Quarantäne zusteht, gibt es hingegen nicht. Hier setzt der Ligaverband auf Dialog – einer, der im Fall THW Kiel nun entgegen den Wünschen der Zebras endete.

Szilagyi äußert Unverständnis

„Wir haben uns das anders erhofft, müssen es aber annehmen, wie es ist. Mir fehlt aber das Verständnis dafür, dass man das jetzt so durchzieht“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi.

Mindestens drei Trainingseinheiten hätte sich der Trainerstab um Filip Jicha gewünscht, um seine Spieler nach zwei Wochen Heim-Training ohne Laufeinheiten oder handballspezifische Bewegungen wieder fit für den Einsatz auf dem Feld zu bekommen.

„Es ging nie um die taktische Vorbereitung, sondern darum, die Jungs körperlich in einen Zustand zu bringen, in dem sie ein Bundesliga-Spiel absolvieren können. Das ist ja ein absolutes Spitzenspiel“, sagt Szilagyi.

Im Dezember war die Lage noch anders

Für die Zebras ist es ein Quarantäne-Kaltstart mit neuer Dimension. Denn als sie im Dezember die ersten Corona-Fälle im Kader ereilten, war die Lage noch eine andere: Damals konnten sich die durchgängig negativ getesteten Spieler nach zehn Tagen Quarantäne „freitesten“ und den Trainingsbetrieb vier Tage vor dem Spiel beim TVB Stuttgart wieder aufnehmen. Ausreichend Zeit, die Körper auf die Belastung eines Spiels vorzubereiten.

Diese Möglichkeit lässt die neue Landesverordnung in Zeiten der sich schnell ausbreitenden Virus-Mutante nicht mehr zu. Eine Ausnahme gibt es auch für die regelmäßig getesteten Kieler Handballer nicht. Eine Alternative wäre lediglich eine weitere Spielverlegung.

Doch die Kieler sind inzwischen der Klub mit dem größten Spiel-Rückstand (zwölf Partien) in der Liga – und durch die ebenfalls noch nachzuholenden Spiele in der Champions League auch der, dessen Terminplan die wenigsten Lücken bietet.

Mannschaft wollte Punkte nicht kampflos hergeben

So blieb den Zebras als einzige Alternative, nicht anzutreten und die beiden wichtigen Punkte im Kampf um die Tabellenspitze am grünen Tisch zu verlieren. Als klar war, dass es keine Spielverlegung geben wird, bezog die Vereinsführung die Mannschaft in die Entscheidung mit ein. „Es geht ja um unsere gemeinsame Saison“, sagt Szilagyi und berichtet: „Viele Spieler haben auch ihre Bedenken geäußert. Aber alle waren sich einig, dass wir die Punkte nicht kampflos hergeben. Grundsätzlich ist das eine überragende Einstellung.“

Die Bauchschmerzen vor dem Re-Start am Sonntag aber bleiben. „Es geht nicht nur um dieses eine Spiel, sondern auch um alles, was danach kommt. Wir wollen ja in einen Rhythmus finden angesichts der Zahl von Spielen, die jetzt auf uns zukommt“, sagt Szilagyi.

Champions-League-Duelle neu terminiert: sieben Spiele in 14 Tagen

Denn ab Sonntag sind die Zebras wieder mittendrin im Handball-Hamsterrad. Gestern terminierte die Europäische Handball-Föderation die durch die Quarantäne ausgefallenen Königsklassen-Heimspiele gegen Aalborg (23. Februar, 20.45 Uhr) und Celje (2. März, 20.45 Uhr) neu.

In Kombination mit den planmäßigen Partien bedeutet das bis zur Nationalmannschaftspause in der zweiten März-Woche sieben Spiele innerhalb von 14 Tagen. Der Handball-Wahnsinn hat den THW Kiel bald wieder. Und für die Zebras kann es nur eine Lösung geben: Augen zu und durch.