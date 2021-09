Kiel

Für Sander Sagosen war es der 435. Arbeitstag im Dress des THW Kiel, als der Norweger erstmals in eine so gut wie voll besetzte Wunderiono-Arena einlief. Zeit, eine neue Vokabel zu lernen. „Wie heißt das?“, fragte der 25-Jährige nach dem 33:24-Sieg zum Liga-Auftakt gegen HBW Balingen-Weilstetten und deutete auf seinen Arm. Die Gänsehaut beim Einlaufen in die wiederbelebte Arena bezeichnet der Superstar als „Wahnsinn“. „Darauf habe ich so lange gewartet, schon beim Aufwärmen war das so emotional – ich hätte weinen können.“ Der nahezu immer ausverkaufte Kieler Handballtempel war einer der Gründe, aus denen sich Sagosen für einen Wechsel aus Paris zum THW entschieden hatte. „Ich könnte hier jeden Tag spielen vor dieser Kulisse“, schwärmt er.

Derzeit sieht es aus als müssten Sagosen und Co. auf absehbare Zeit nicht befürchten, dass die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung die Zuschauerzahl wieder erheblich einschränken. Zwar ist das Modellprojekt des Vereins zunächst auf die ersten beiden Heimspiele befristet. Doch mit dem jüngst von der Landesregierung angekündigten Ampel-Modell wäre in der aktuellen Stufe Gelb eine Vollauslastung mit allen 10285 Plätzen in der Arena ohne Masken und Mindestabstände nach dem 3G-Modell möglich. Und während sich die Spieler über jeden Fan mehr freuen, herrscht bei ihren Anhängerinnen und Anhängern eine geteilte Meinung über diese Aussicht.

Freude und Bedenken

„Ich freue mich total, dass die Halle wieder voller wird. Aber ein bisschen mulmig ist mir auch“, sagt Kirstin Stolley. Die Rendsburgerin hat ihre Dauerkarte eingelöst „Mir hätte es aber auch gereicht, wenn die Halle nur zur Hälfte gefüllt gewesen wäre und man zum Beispiel nur jedes zweite Spiel hätte sehen können. So viele Leute dicht an dicht – das ist man einfach nicht mehr gewohnt.“

Zur Galerie Mit dem angekündigten Ampel-Modell könnten in Schleswig-Holsteins Handball-Hallen ab dem 20. September unter anderem Maskenpflicht und Zuschauer-Obergrenze fallen.

Dass, anders als im ersten Modellentwurf des THW vorgesehen, künftig auch lediglich negativ Getestete ohne Maske Zugang zur Arena bekommen sollen, sieht die Köchin kritisch. „Ich arbeite an einer Schule und habe da gesehen, dass die Schnelltests oft falsche Ergebnisse zeigen. Ein PCR-Test wäre sicherer.“ Derzeit gilt beim THW: Nur Menschen, für die es noch keine Impfempfehlung von der Stiko gibt, also zum Beispiel Kinder unter 12 Jahren, Schwangere und Vorerkrankte, können Tickets kaufen und werden in einem gesonderten Block platziert.

Auch Hans-Peter Bielefeld, ehemaliger Vorsitzender des Fanclubs „Zebrasprotten“ findet die in Aussicht gestellten Lockerungen „überhaupt nicht gut“. „Wenn dieses Ampel-Modell kommt, gehe ich nicht mehr in Kino und Co.“ Zum THW aber schon, auch wenn die Obergrenze und Maskenpflicht fallen. „Beim THW habe ich ein relativ gutes Gefühl. Ich denke, hier sind alle vernünftig und es gibt strenge Kontrollen.“

Viele haben keine Bedenken

Viele Fans, das zeigt die Umfrage zum Saisonauftakt, haben aber auch überhaupt keine Bedenken. So zum Beispiel Nadine Gruber und Felix Prisslinger. Die beiden kommen aus dem Badischen, sind auf Urlaubs-Tour durch den Norden und haben spontan THW-Tickets gekauft, wollen auch noch in Flensburg ihr Glück versuchen. „Wir spielen beide Handball, sind es gewohnt, mit Gegnern und Zuschauern in Kontakt zu kommen. Und bei uns gilt schon länger 3G“, sagt die 23-jährige Gruber. Beide sind geimpft, machen sich deshalb keinerlei Sorgen und sind Befürworter des 3G-Modells. „So wird niemand ausgeschlossen“, sagt Prisslinger.

Auch für Gaby und Rainer Schlake aus Lutterbek macht es keinen Unterschied, unter welchen Voraussetzungen die Fans in die Arena dürfen. „Hauptsache, wir kommen in die Halle. Uns ist es wichtig, den Verein und den Handball zu unterstützen“, sagen sie, die auch schon dabei waren, als sich die damals zulässigen 2000 Zuschauer im weiten Rund fast verloren. „Mit 9000 ist es ein ganz anderes Erlebnis“, finden sie.

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und auch wenn sie die Einschränkungen mit Abstand und medizinischer Maske als nicht gravierend empfinden, würden sie den Wegfall der Maskenpflicht aus pragmatischen Anfeuer-Gründen befürworten. Denn seit Mund und Nase bedeckt sein müssen, schweigen die charakteristischen THW-Tröten. Gaby Schlake hat sich extra eine handbetriebene gekauft, „damit ich so laut sein kann wie möglich“. Vor allem mit Blick auf das Spitzenspiel gegen den Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt am 19. September, also einen Tag bevor mögliche Lockerungen auch beim THW greifen könnten „Da fliegt hier eh das Hallendach weg. Dann sitzen wir ab dem 20. sowieso im Freien“, sagt Rainer Schlake und lacht. Den Humor haben die THW-Fans nicht verloren...