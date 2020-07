Monatelang drehte sich beim Handballmeister THW Kiel alles um Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen. Bei der Leistungsdiagnostik am Dienstag rückte das Sportliche wieder mehr in den Fokus. Die Zebras trabten wieder an, mit alten Titelambitionen - aber ohne Rückraumspieler Lukas Nilsson.