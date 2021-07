Kiel/Tokio

Gut gelandet – diese Botschaft sendeten am Mittwoch und Donnerstag nicht nur die deutschen Handballer aus Japan. Die Anreise zu den Olympischen Spielen ist in vollem Gange. Die erste Hürde – die Einreise samt Corona-Tests – haben inzwischen alle Kieler Handballer, die mit ihren Nationen in Tokio antreten, überwunden. Alle sieben Zebras rechnen sich zudem gute Chancen auf Medaillen aus.

Dänemark: Als amtierender Olympiasieger tritt die dänische Nationalmannschaft um Torwart Niklas Landin an. Der Welthandballer war 2016 in Rio dabei, als der Gewinn der Goldmedaille die dänische Dominanz im Welthandball einläutete. Nun, fünf Jahre später, ist auch sein sieben Jahre jüngerer Bruder und Vereinskollege Magnus dabei, der als Linksaußen auf Torejagd geht. Als Doppel-Weltmeister (2019 und 2020) zählt die Mannschaft von Trainer und Ex-Zebra Nikolaj Jacobsen zu den großen Titelfavoriten. Nach Frankreich (2008 und 2012) könnte den Dänen als zweiter Nation der Doppel-Olympiasieg gelingen.

Niklas Landin träumt von der Titelverteidigung, Niclas Ekberg davon, rechtzeitig zu Beginn der Spiele fit zu werden. Alle sieben Spieler des THW Kiel, die in Tokio mit ihren Nationalmannschaften dabei sind, können sich Hoffnungen auf Medaillen machen.

Norwegen: Doch auch die skandinavischen Nachbarn aus Norwegen rechnen sich bei den Spielen viel aus. Die THW-Rückraumspieler Sander Sagosen und Harald Reinkind befinden sich beide in Top-Form und wollen nach den Silbermedaillen bei den Weltmeisterschaften 2017 und 2019 sowie Bronze bei der EM 2020 endlich einmal ganz oben auf dem Treppchen stehen. In der Gruppenphase kommt es dabei zum Duell mit Deutschland.

Ekberg nach Knieverletzung optimistisch

Schweden: Ein skandinavisches Duell mit seinen dänischen Teamkollegen will sich der schwedische THW-Rechtsaußen Niclas Ekberg liefern. Doch nach einer Innenbandverletzung im Knie kurz vor Saisonende wurde seine Olympia-Teilnahme zum Wettlauf gegen die Zeit. Der Weltklasse-Linkshänder verpasste schon die Spiele in Rio 2016 wegen einer Fußverletzung. 2012 führte er die Tre Kronor als Torschützenkönig in London zur Silbermedaille. So setzten sich die Ärzte des THW Kiel mit denen der schwedischen Nationalmannschaft zusammen, um die schnellstmögliche Genesung zu ermöglichen.

Wenige Tage vor Beginn der Spiele heißt es aus dem schwedischen Lager: Es sieht gut aus für Ekbergs zweite Olympia-Teilnahme. „Wir sind sehr optimistisch, dass ich Vollgas geben kann“, sagte der 32-Jährige der Nachrichtenagentur TT kurz vor der Abreise nach Japan. Übrigens: Schweden hat eine besondere Olympia-Geschichte, stand bereits viermal im Finale – und fuhr viermal mit Silber nach Hause. Eine Tradition, mit der Ekberg und Co. dieses Jahr gerne brechen würden.

Deutschland: Steffen Weinhold und Hendrik Pekeler vom THW Kiel gehören im deutschen Team zu den wichtigsten und international erfahrensten Spielern. Auch wegen ihres Mitwirkens hält der Deutsche Handballbund sein bereits 2013 ausgerufenes Ziel „Gold in Tokio“ nach wie vor hoch. Die Weltmeisterschaft im Januar hatten beide noch abgesagt, wollten in der Pandemie lieber bei ihren Familien bleiben. Genau wie Patrick Wiencek, drittes DHB-Zebra im Bunde. Auch Pekelers kongenialer Innenblock-Partner wäre bei Olympia wieder dabei gewesen, hätte ihn nicht ein Wadenbeinbruch gestoppt. Umso mehr Hoffnung setzt Bundestrainer Alfred Gislason nun in seine beiden verbliebenen ehemaligen Kieler Schützlinge.

Die übrigen acht Zebras können während der Titelkämpfe in Tokio ihren Urlaub genießen. Dafür müssen sie früher wieder zum Training antreten. Die erste Zusammenkunft hat Trainer Filip Jicha für den 1. August angesetzt – eine Woche vor dem Finale in Tokio.