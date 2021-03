Berlin

Keine 48 Stunden war es her, dass Patrick Wiencek den THW Kiel mit acht Toren zum Bundesliga-Sieg über die HSG Nordhorn-Lingen geführt hatte, da hatte der Kreisläufer des Handball-Rekordmeisters schon zwei Trainingseinheiten mit der Nationalmannschaft hinter und den nächsten Spiele-Marathon vor sich.

Als Rückkehrer ins DHB-Team von Bundestrainer Alfred Gislason ruht große Hoffnung auf seiner Führungs- und Abwehrstärke. Ab Freitag müssen Wiencek und Co. beim Olympia-Qualifikationsturnier in Berlin liefern. Drei Spiele in drei Tagen, drei Kieler für Olympia.

Ob er als Rückkehrer nach dem historisch schlechten WM-Abschneiden (Platz zwölf) und angesichts der schweren Quali-Gruppe mit Vizeweltmeister Schweden (Freitag, 15.15 Uhr, ARD), dem EM-Vierten Slowenien (Sonnabend, 15.35 Uhr, ZDF) und Afrika-Vertrater Algerien (Sonntag, 15.45, ZDF) besonderen Druck verspüre, wurde Wiencek am Montagmittag gefragt. Und wusste offenbar gar nicht, was gemeint war. „Druck haben wir vor jedem Spiel. Vor allem spüre ich, dass wir unsere Spiele gewinnen wollen“, sagte der 31-Jährige, der bei der WM im Januar genau wie seine Kieler Kollegen Steffen Weinhold und Hendrik Pekeler aus persönlichen Gründen gefehlt hatte.

Ein eingespieltes Abwehr-Team fürs Duell mit starken Schweden

Das Kieler Trio soll nun die Tür zu Olympia aufschließen. Stellt es doch einen Abwehr-Riegel, der das System Gislason aus dessen Zeit als Klub Trainer beim THW in- und auswendig kennt.

„Die brauchen keine Eingewöhnung“, sagt der Isländer, der am Montag begann, mögliche Entlastungs-Konstellationen mit alternativen Innenblock-Partnern wie Sebastian Heymann, Fabian Wiede oder Fabian Böhm neben Wiencek oder Pekeler zu testen.

„Aber wenn es drauf ankommt, werde ich gegen Schweden auf eine eingespielte Formation zurückgreifen“, kündigte Gislason an. Auch das ist für Wiencek trotz zuletzt sieben Spielen mit dem THW in zwei Wochen kein Problem. „Mir geht es gut. Und es ist richtig schön, mal wieder fünf tage Zeit zu haben, um sich auf einen Gegner vorzubereiten.“

Gislason: "Habe sehr viel Vertrauen"

Das Auftaktspiel gegen die Skandinavier ist das Schlüsselspiel für das Wochenende in Berlin. Deutschland muss mindestens zwei Gegner in der Tabelle hinter sich lassen, um nach Tokio zu kommen. „Wir wissen alle, dass Olympia das Größte für jeden Sportler ist. Wir wollen zeigen, dass wir es verdient haben, dort hinzukommen“, sagt Gislason und zeigt sich optimistisch: „Ich habe sehr viel Vertrauen in diese Mannschaft.“

Auch weil mit Wiencek, Pekeler und Weinhold vom amtierenden Champions-League-Sieger THW Kiel geballte internationale Erfahrung hinzustößt, die dem DHB-Team bei der WM sichtlich gefehlt hatte. Pekeler selbst hatte deshalb in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ angeregt, mehr deutsche Spieler sollten den Schritt zu Champions-League-Teilnehmern wagen.

Bundesliga laut Gislason "Fluch und Segen"

Von Gislason erntete er Zustimmung. „Natürlich kann ich keinem Spieler sagen, er soll seinen Verein verlassen. Aber es würde mich freuen, wenn Spieler, die sich weiterentwickeln auch größere Aufgaben bekommen.“ Die Bundesliga, die als stärkste Liga der Welt gilt, in der Königsklasse aber nur zwei Startplätze hat, bezeichnete Gislason als „Fluch und Segen“.

„Die Bundesliga ist sehr stark in der Breite, aber wenn deutsche Spieler in der Champions League spielen wollen, bleiben nur Kiel oder Flensburg – es sei denn, sie verlassen Deutschland.“

Schweden und Slowenien mit Mehrbelastung

Der 61-Jährige strahlte große Vorfreude auf das Quali-Turnier aus „Ich habe schon seit Wochen die Tage runtergezählt.“ Auch wenn das DHB-Team in Berlin auf Zuschauer verzichten muss, hat es einen vermeintlichen Vorteil vor der Konkurrenz.

Sowohl Schweden (gegen Montenegro) als auch Slowenien (gegen Polen) spielen am heutigen Dienstag noch Nachhol-Spiele in der Qualifikation für die EM 2022, haben also eine Partie mehr und zusätzliche Reisestrapazen in den Knochen. Um in einen ähnlichen Rhythmus zu kommen, will auch Gislason zeitgleich ein internes Spiel ansetzen. „Das wird ein Schaulaufen für jeden Einzelnen, ob es für eine Aufstellung gegen Schweden reicht“, kündigte er an.