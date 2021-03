Montpellier

Kroatien, Olympiasieger von 1996 und 2004, gewann am Sonntag zwar sein letztes Spiel beim Qualifikationsturnier in Montpellier gegen Tunesien mit 30:27, schied nach dem 29:28-Thriller-Sieg von Portugal gegen Rekord-Weltmeister Frankreich, in dem die Portugiesen bereits mit sechs Toren zurücklagen, aber trotzdem aus. Dank der besseren Tordifferenz aus den Direktvergleichen lösten Frankreich und Portugal das Olympia-Ticket.

Duvnjak: "Schockierend"

„Das ist schockierend, aber so ist Sport. Wir müssen uns keine Sorgen um die Zukunft des kroatischen Handballs machen“, sagte Duvnjak, Bronzemedaillen-Gewinner von 2012, der nach seinen Teilnahmen 2008, 2012 und 2016 die Serie von vier Olympischen Spielen in Folge verpasst.

Zuvor hatte sich neben Deutschland auch Schweden mit den Kielern Niclas Ekberg und Oskar Sunnefeldt in Berlin die Fahrkarte nach Tokio gesichert. Der Vize-Weltmeister setzte sich zum Abschluss gegen den EM-Vierten Slowenien und Spielmacher Miha Zarabec durch. Erstmals seit 49 Jahren wieder bei Olympia dabei ist Norwegen. Der EM-Dritte mit den Zebras Sander Sagosen und Harald Reinkind sicherte sich Platz eins beim Quali-Turnier in Montenegro.

Die zwölf Olympia-Teilnehmer

Die Olympia-Teilnehmer im Sommer in Tokio: Japan (Gastgeber), Dänemark (Weltmeister), Spanien (Europameister), Argentinien (Sieger Panamerika-Spiele), Bahrain (Sieger Asien-Quali), Ägypten (Afrikameister), Norwegen, Brasilien (beide Quali-Turnier 1), Frankreich, Portugal (beide Quali-Turnier 2), Schweden, Deutschland (beide Quali-Turnier 3).