Donnerstag Celje, Sonntag Erlangen, Donnerstag Königsklasse, Sonntag Saisonauftakt in der Bundesliga. Der ganz normale Handball-Wahnsinn. Am Sonntag (13.30 Uhr/Liveticker auf KN-online) beginnt für den THW Kiel mit dem Spiel gegen den HC Erlangen die härteste Saison in der Bundesliga aller Zeiten.