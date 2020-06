Pavel Horak verlängert beim THW Kiel

Kiel/Warnsdorf

Pavel Horak war vor der durch das Coronavirus abgebrochenen Saison aus dem weißrussischen Brest zum THW Kiel gewechselt. Der gelernte Rückraumspieler und erfahrene Abwehrstratege hatte sich vor allem im Innenblock neben Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler bewährt.

Mit den Zebras gewann Horak in seinem insgesamt elften Bundesliga-Jahr zum ersten Mal die deutsche Meisterschaft – allerdings nur in der Corona-Version am „grünen Tisch“. „Meine Arbeit ist noch unvollendet“, findet er. Auch das sei ein Grund gewesen, noch ein Jahr in Kiel dranzuhängen. „Ich würde gerne nächstes Jahr eine Meisterschaft auf der Platte gewinnen und sie dann mit den Fans feiern“, sagt er, der grundsätzlich nur noch Einjahresverträge unterschreibt. „Ich schaue jedes Jahr, ob ich noch Lust und Kraft habe.“ Derzeit hat er beides.

Als besonderes Highlight aus seinem ersten Jahr beim THW Kiel hat er das Champions-League-Spiel beim Titelverteidiger Vardar Skopje in Erinnerung – einen der besten Auftritte der Kieler in der Spielzeit, bei dem sie bis zur Pause nur vier Gegentore kassierten. "Da haben wir die ganze Stärke unseres Teams gezeigt - und das beim amtierenden Champions-League-Sieger", sagt er. „Wir haben beim THW eine unglaublich starke Truppe. Die Energie ist ansteckend, das ist wie eine Sucht.“

Der Sommer ist für Horak Familienzeit

Und so nimmt Horak ein weiteres Jahr Trennung von der Familie in Kauf, die im nordtschechischen Warnsdorf nahe der deutschen Grenze lebt. Dort verbringt er nun seinen Sommer und übernimmt die Betreuung der Söhne Pavel und Jan. „Meine Freundin (Lenka, d. Red.) hat sich mal ein bisschen Zeit für sich verdient. Also bin ich jetzt Hausmann“, erzählt er. „Ich genieße die Zeit mit den Kindern. Ich werde sie vermissen, wenn ich wieder in Kiel bin.“

Wann das ist, ist weiterhin unklar. Noch ist nicht entschieden, wann die Bundesliga-Saison starten soll. Bis zum Vorbereitungsbeginn stehen bei Horak Ausflüge, baden und Eis essen an. „Das wird der Sommer des Pavel Horak“, freut er sich.

Steckbrief Steckbrief Pavel Horak Geburtstag: 28.11.1982 Größe: 1,98 Meter Hobbys: Lesen und Golf spielen Einsätze für den THW: 43 Tore für den THW: 6 Länderspiele: 130 Länderspieltore: 352 Stationen in der Karriere: 1991 HC Prerov (CZE), 1996 Banik Karvina (CZE), 2006 Ahlener SG, 2007 FA Göppingen, 2013 Füchse Berlin, 2015 HC Erlangen, 2017 Meschkow Brest (BLR), seit 2019 THW Kiel Erfolge: deutscher Meister 2020, weißrussischer Pokalsieger 2018 mit Brest, weißrussischer Meister 2018 mit Brest, EHF-Pokalsieger 2015 mit den Füchsen Berlin, DHB-Pokalsieger 2014 mit den Füchsen Berlin, EHF-Pokalsieger 2011 und 2012 mit FA Göppingen, tschechicher Meister 2001, 2002, 2004, 2005 und 2006 mit Banik Karvina, tschechicher Pokalsieger 2001 und 2002 mit Banik Karvina.

