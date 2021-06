Pekeler zum THW-Pokal-Blackout: "Diese Niederlage hat uns hart getroffen"

Kiel

Kaum jemand hätte nach der 18:11-Pausenführung gegen den TBV Lemgo noch damit gerechnet, dass der THW Kiel dieses Spiel verlieren könnte - können Sie einen Einblick geben, wie Sie die Stunden danach erlebt haben?

Hendrik Pekeler: Die Enttäuschung ist natürlich riesig. Wir sind unglaublich sauer über unsere Leistung aus der zweiten Halbzeit. Man kann sagen, in der ersten Halbzeit war es ein Klassenunterschied und in der zweiten auch - nur eben leider zugunsten von Lemgo. Wir sind mega enttäuscht. Das Einschlafen war nicht leicht, weil einem viele Dinge durch den Kopf gehen. Diese Niederlage hat uns hart getroffen.

Wie ist der Leistungsabfall nach der starken ersten Halbzeit zu erklären?

Da habe ich noch keinen Ansatz. Wir haben so etwas ja schon so oft durchgemacht. Ich bin eigentlich der Meinung, dass wir bis zu diesem Spiel sehr gefestigt waren, solche Vorsprünge immer gut einschätzen konnten. Ich bin mir relativ sicher, dass sich Lemgo in der Pause nicht gesagt hat „Wir haben noch eine Chance“, sondern eher „Lasst uns das so erträglich wie möglich gestalten.“ Je länger das Spiel gedauert hat, desto mehr hat bei uns der Glaube an die eigene Stärke irgendwie gefehlt.

Dem THW Kiel fehlte die Sicherheit

Ich will nicht sagen, dass zum Ende hin die Nerven blank lagen, aber es hat sich keiner mehr getraut aufs Tor zu gehen. Wir haben uns ja teilweise doch noch gute Chancen erarbeitet. Nur: Wenn der komfortable Sieben-Tore-Vorsprung dahinschmilzt, muss man die auf einmal machen. Und dann fehlt auf einmal die Sicherheit, die wir uns vorher eine halbe Stunde lang erarbeitet haben.

Auch im Champions-League-Rückspiel in Paris, das zum Aus im Viertelfinale führte, entglitt Ihrer Mannschaft die Partie in der Schlussphase. Sehen Sie da Parallelen zum Pokalspiel?

Man kann schon leider sagen, dass wir uns in beiden Spielen aus der Ruhe haben bringen lassen, nicht mehr unser Spiel durchgezogen haben. Wir haben versucht, es mit dem Kopf durch die Wand zu regeln. Auch als Lemgo in Führung ging, haben wir noch dran geglaubt, das drehen zu können, weil wir solche Situationen schon so oft erlebt haben. Dass wir ausgerechnet in einem so wichtigen Spiel den Schalter nicht noch mal umlegen können - das tut weh.

Wird das die Mannschaft nachhaltig verunsichern?

Viel Selbstbewusstsein können wir aus diesem Spiel nicht ziehen. Aber es ist extrem wichtig, dass wir das jetzt schnell abschütteln. Wir haben Dienstag ein Spiel, in dem es um die Meisterschaft geht (Bundesliga-Spiel beim SC Magdeburg, d. Red.). Innerhalb von fünf Tagen zwei Titel zu verspielen, wäre schon echt hart.

Wie geht die Mannschaft mit der Enttäuschung um?

Nach dem Spiel war jeder mit sich selbst beschäftigt, da war nicht viel mit reden. Wir haben noch zusammen gegessen, dann unsere Sachen gepackt und sind nach Hause gefahren. Am Freitag hatten wir frei. Sonnabend setzen wir uns im Mannschaftskreis zusammen und reden darüber. Ich denke, dass Filip (Trainer Jicha, d. Red.) recht schonungslos mit uns umgehen wird und die Sachen klar anspricht, die falsch gelaufen sind.

Hätte in der Schlussphase aus Ihrer Sicht eine konstantere Formation auf dem Feld geholfen, mehr Ruhe zu bewahren?

Natürlich sind die Spieler verantwortlich, die auf dem Spielfeld sind. Aber wir sind eine Mannschaft. Da hat jeder seinen Anteil daran, ob wir gewinnen oder verlieren. Ob das nun bei der Anfahrt der Fall war, bei der wir viel zu spät an der Halle waren - was keine Ausrede sein soll, aber für Hektik sorgte (durch einen Stau erreichte der THW-Tross die Barclaycard-Arena 20 Minuten später als üblich, d. Red.). Oder die Tatsache, dass wir viele gestandene Spieler haben, um diesen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Oder eben die Entscheidung, einen Spieler früher runterzunehmen und den anderen vielleicht nicht - Ich denke, jeder hat seinen kleinen Teil dazu beigetragen, dass wir dieses Spiel verloren haben.

Wie sehr steigt jetzt der Druck, die Meisterschaft unbedingt holen zu müssen?

Es wäre schon sehr tragisch, wenn wir dieses Jahr nichts gewinnen sollten. Wir haben jetzt nur noch sechs Spiele. Darunter ein richtiges Endspiel in Magdeburg, wo wir in den letzten Jahren immer Probleme hatten. Da ist der Druck natürlich groß, aber den machen wir uns auch selbst. Wir wollen ja Titel gewinnen, deswegen sind wir ja hier. Deshalb wird da sehr viel Druck auf uns lasten.

Wie ist Ihr persönliches Rezept, damit umzugehen?

Es hilft ja nichts, jetzt tagelang zu trauern. Wir können nicht rückgängig machen. Wir haben es einfach verkackt, um es mal deutlich zu sagen. Aber wir haben trotzdem noch eine große Chance, einen wichtigen Titel zu gewinnen. Darauf sollten wir jetzt unseren Fokus legen und unser Bestmögliches geben, damit wir in Magdeburg zwei Punkte holen.