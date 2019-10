TV-Blackout für Fans des THW Kiel

Wetzlar

Fernsehbilder vom Achtelfinale der Zebras bei der HSG Wetzlar am Mittwoch (20 Uhr, Liveticker auf KN-online) wird es nicht geben. Wurden noch alle Partien der „First Four“-Erstrundenturniere live via „ Sportdeutschland.tv“ gestreamt, wird in der Runde der letzten 16 weder diese Option noch weitere Live-Übertragungen auf dem Free-TV-Kanal Sky Sport News HD umgesetzt.

Keine Einigung zwischen Sky und Sportdeutschland .tv

„Beide Parteien (Rechteinhaber Sky und sportdeutschland.tv, d. Red.) konnten sich dieses Mal nicht einigen, aber wir ermöglichen die Übertragung auf den vereinseigenen Plattformen“, teilte Sky mit. Nur der SC DHfK Leipzig (Dienstag, 19 Uhr, gegen Melsungen), die Rhein-Neckar Löwen (Mittwoch, 19 Uhr, gegen Frisch Auf Göppingen) sowie Zweitligist ASV Hamm-Westfalen (Mittwoch, 19.15 Uhr, gegen die Eulen Ludwigshafen) machen von der Möglichkeit Gebrauch und streamen ihre Partien auf ihren Facebook- oder Youtube-Kanälen.

Erst 3000 Tickets für das Spiel in Wetzlar verkauft

In Wetzlar bleibt für die THW-Fans der Bildschirm schwarz. Am Dienstag waren erst 3000 Tickets für die Partie in der 4421 Zuschauer fassende Rittal Arena in Wetzlar verkauft. Möglich, dass die HSG den Vorverkauf durch einen Livestream nicht noch weiter verschleppen und stattdessen die Fans in die Halle locken wollte.

