THW Kiel steht zum 17. Mal im Final Four

Stuttgart

Der Grund: Nach ersten Erkenntnissen der Veranstalter hatte ein Rauchmelder in der Scharrena (Fehl-) Alarm geschlagen.

Es war die 37. Minute, der THW Kiel hatte sich gerade aus einem zwischenzeitlichen Tal gearbeitet, Nikola Bilyk zum 22:19 getroffen, da ertönte ein schrilles Signal und eine Lautsprecherdurchsage: Hallenevakuierung, 2095 Zuschauer machten sich auf den Weg in die Kälte, nahmen die Zwangspause mit Humor. „Auf der Förde schwimmt ein Handball..“, schallte es aus den Kieler Kehlen über den Vorplatz, während die Mannschaften sich im Presse-, bzw. VIP-Raum warm hielten.

Eine Unterbrechung, die vor allem die TVB-Verantwortlichen verärgerte. Hatten sie doch bereits Anfang Oktober beim Heimspiel gegen den TBV Lemgo Ähnliches erlebt. Dieses Mal war nach ersten Erkenntnissen ein Vorfall am Kiosk für den Alarm verantwortlich – und prägte schnell das geflügelte Wort vom Wurst-Case-Szenario.

THW startet mit starkem Angriff

Für den THW, der in der ersten Halbzeit spielstark im Angriff, phasenweise aber zu zahm in der Abwehr aufgetreten war und in Nikola Bilyk einmal mehr seinen besten Feldtorschützen hatte, nahm die Partie durch die Unterbrechung zunächst eine gute Wende. „So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagte Kreisläufer Hendrik Pekeler. „Aber für uns war es eigentlich gut. Wir sind besser aus der Kabine gekommen als Stuttgart.“

Bitter bringt Stuttgart zurück ins Spiel

Niclas Ekberg, Harald Reinkind und Bilyk mit einem schönen Dreher erhöhten in Windeseile auf 27:20 (43.). Dann aber waren es wieder die löchrige Kieler Abwehr und Johannes Bitter im TVB-Tor, die den TVB zurück ins Spiel brachten. Und als Hendrik Pekeler eine Zeitstrafe abbrummte und die Zebras mit sechs Feldspielern agierten, leisteten sie sich bei verwaistem Tor folgenschwere Fehler im Spielaufbau. Das Resultat: In der 50. Minute war Stuttgart wieder auf 28:30 dran, die Scharrena bebte, der THW Kiel schien vielleicht doch auf dem Weg zum Worst-Case-Szenario.

Überhastete Kieler

„Wir sind gut angegriffen worden“, lobte Pekeler den Gegner, der im Rückraumrechten David Schmidt mit acht Toren seinen besten Werfer hatte. „Er hat uns große Schwierigkeiten gemacht“, bekannte auch THW-Trainer Filip Jicha, dessen Mannschaft sich nun überhastet Würfe aus dem Rückraum nahm. „Wir waren da zu heiß, wollten das Spiel zu schnell entscheiden“, sagte Pekeler.

Es folgte eine dramatische Schlussphase: Bitter parierte gegen Wiencek, einmal mehr stellte der THW seine Deckung um, versuchte es mit der 3:2:1-Variante und Domagoj Duvnjak bei seinem Comeback nach einem Muskelfaserriss an der Spitze. Doch die Zebra-Beine waren beim dritten Spiel innerhalb von sechs Tagen langsam, Stuttgart im Aufwind.

Ekberg behält die Nerven

Adam Lönn traf zum 32:33 (54.), Parade Bitter, Chance auf den Ausgleich für Stuttgart. Als Lönn erneut einen Wurf aus dem linken Rückraum abfeuerte, war Niklas Landin nach einer durchwachsenen Partie der Kieler Torhüter auf dem Posten, wurde in den Schlussminuten zum entscheidenden Faktor. Lönns Wurf lenkte er um den Pfosten, im folgenden Angriff auch den von Schmidt. Und auch wenn Manuel Späth noch eimal für Hochspannung sorgte, als er einen Reinkind-Pass abfing und zum 33:34 (59.) traf – Niclas Ekberg behielt die Nerven und machte per Siebenmeter alles klar.

THW Kiel hat ein Saisonziel erreicht

„Das war eine heftige Probe“, sagte der sichtlich erleichterte Filip Jicha nach dem Spiel. „Ich bin ein bisschen traurig über den Verlauf. Aber man muss das so annehmen. Die Jungs sind tot. Bei so einem Programm, wie wir es gerade hatten, ist man irgendwann einfach überspielt.“ Folgerichtig gab er der Mannschaft, die per Charter direkt wieder nach Kiel flog, zwei Tage frei. „Das Wichtigste ist, dass wir im Final Four sind. Das war eines unserer Saisonziele“, sagte Jicha.

Halbfinal-Auslosung am Montag

Der Gegner des THW Kiel im Halbfinale am Sonnabend, 4. April, wird am Montag ab 11.30 Uhr in Hamburg ausgelost. Im Topf sind die MT Melsungen und der TBV Lemgo, die sich gestern gegen die füchse Berlin und die Eulen Ludwigshafen durchsetzten. Am Mittwoch(20 Uhr) kämpfen die Rhein-Neckar Löwen gegen die TSV Hannover-Burgdorf um das letzte Final-Four-Ticket.

Die Statistik

TVB Stuttgart: Bitter (1.-21., ab 31. Minute und bei zwei 7m/9 Paraden), Lehmann (22.-30./0) – Häfner 3, Asgeirsson, Weiß 5, Faluvegi 1, Späth 2, Lönn 4, Markotic, Röthlisberger 1, Zieker 6/3, Pfattheicher, Pesevski 3, Schmidt 8, Wieling 1.

THW Kiel: N. Landin (1.-22. und ab 50. Minute/4 Paraden), Quenstedt (ab 21.-50./4) – Duvnjak, Reinkind 4, M. Landin 3, Weinhold, Wiencek 2, Ekberg 10/7, Rahmel 1, Dahmke 3, Zarabec 2, Horak, Bilyk 6, Pekeler 3, Nilsson 1.

Schiedsrichter: Thöne/Zupanovic ( Berlin) – Strafminuten: TVB 4 (Weiß, Asgeirsson), THW 2 ( Pekeler) – Siebenmeter: TVB 4/3 ( N. Landin pariert Zieker), THW 7/7 – Spielfilm: 1:0, 2:2 (5.), 4:5, 5:8 (13.), 8:11, 11:15 (25.), 14:16, 15:18 – 15:20, 19:20 (36.), 19:22, 19:25, 20:27 (43.), 24:28, 28:30 (50.), 30:33, 32:33 (54.), 33:35 (59.), 34:35 – Zuschauer: 2095 in der Scharrena in Stuttgart

Alle Nachrichten über den THW Kiel lesen Sie hier.