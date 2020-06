Kiel

Ein Silberstreif am Corona-Horizont: 1. Oktober. Dann will die Handball-Bundesliga (HBL) wieder starten, dann sollen möglichst auch wieder Zuschauer in den Arenen sitzen. Diese Perspektive lässt die Vereine ausatmen. Dennoch übt man sich beim Rekordmeister THW Kiel in Zurückhaltung. Denn wer weiß schon, wie sich das Pandemie-Geschehen über den Sommer noch entwickelt?

„Die Situation kann sich einfach sehr schnell ändern, wenn ich sehe, dass Österreich ab September 5000 Besucher indoor und 10000 Besucher outdoor zulassen wird“, sagt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. In Deutschland sieht es ganz anders aus: Nach einer Vereinbarung von Bund und Ländern sind Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern bis mindestens Ende Oktober verboten. Laut einem Stufenplan der schleswig-holsteinischen Landesregierung zu Großveranstaltungen könnten ab dem 31. August wieder 1000 Menschen einem Sportevent beiwohnen – allerdings nur unter freiem Himmel. Wie geht es also weiter für die Zebras?

Hygienekonzept von Arena und THW Kiel

„Wir erarbeiten in Zusammenarbeit mit dem THW ein Hygienekonzept“, sagt Stefan Wolf, Geschäftsführer der Sparkassen-Arena. Von „Sektoren“ ist die Rede und jeweils separaten Eingängen, von einer diffizilen Besucherführung unter Berücksichtigung aller Corona-(Abstands-)Regeln. 1500 bis 2000 Zuschauer seien dabei, so Wolf, „absolutes Maximum“. Bei einer Regelung wie ab dem 31. August für den Outdoor-Sport hätte Wolf Bedenken: „Man müsste sich die Frage stellen, ob es überhaupt sinnvoll ist, mit 1000 Zuschauern zu planen. Der Aufwand, auch was den Ordnungsdienst betrifft, ist immens. Da ist die Frage, ob es sich rechnet.“

Zebras kommen Ende Juli wieder zusammen

In sportlicher Hinsicht richten sich die Kieler Gedanken indes so oder so auf den 1. Oktober. „Wir werden uns Ende Juli treffen und die Saison marketingtechnisch vorbereiten. Damit sind beispielsweise die Foto-Shootings für Autogrammkarten oder das Mannschaftsfoto gemeint. Ab August werden wir dann das Training wieder aufnehmen und Vollgas geben. Bis dahin halten sich alle Spieler individuell fit“, sagt Viktor Szilagyi.

Auch die HBL arbeitet an einem Hygiene- und Betriebskonzept als Blaupause für die Klubs. Ein erster Test könnte der Supercup sein, der nach Informationen dieser Zeitung am 27. oder 28. September in Düsseldorf zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt ausgetragen werden soll. Zwei Nordklubs am Rhein, und das in Zeiten von Corna?

Szilagyi : "Haben das Thema Supercup in die Diskussion geworfen"

THW-Geschäftsführer Szilagyi hat andere Vorstellungen: „Wir haben eine Austragung des Supercups, den in diesem Jahr zwei schleswig-holsteinische Mannschaften ausspielen, im Norden bei der HBL platziert“, sagt der 41-Jährige. „Es müssen natürlich aber alle Verträge, beispielsweise mit der Arena in Düsseldorf, berücksichtigt werden. Wir haben das Thema in die Diskussion geworfen und sind im engen Austausch. Immerhin ist es statt dem 2. September nun Ende September.“

Kann die Königsklasse am 16. September beginnen?

„Endlich wieder Handball!“, schrieb Füchs-Berlin-Sportvorstand Stefan Kretzschmar nach der HBL-Entscheidung auf Twitter. Aber wann? Am 1. Juli wird bei der Europäischen Handballföderation (EHF) in Wien die Gruppenphase der Champions League ausgelost, die am 16./17. September starten soll. Szilagyi zeigt sich skeptisch: „Ich weiß nicht, ob die Gruppenphase am 16./17. September beginnen kann. Hier sind viel Länder involviert, was angesichts von beispielsweise unterschiedlichen Infektionsgeschehen, Reisebeschränkungen und Gesetzgebungen die Lage für die EHF nicht einfacher macht.“

