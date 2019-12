Die Rückkehr der Spielmaus

Balingen

Im November feierte Strobel sein Comeback – und sagte Prokop für die EM im Januar ab. Am Donnerstag (19 Uhr, Liveticker auf KN-online) gastieren Strobel und die Gallier beim THW.

Ohne Strobel verpasste der DHB eine WM-Medaille

Der Schock war groß: Im Hauptrundenspiel der Heim-Weltmeisterschaft gegen Kroatien hatte sich Strobel das Kreuzband gerissen. Vom kritisch beäugten Zweitliga-Regisseur war der Rechtshänder aus Rottweil innerhalb weniger Tage zum Hoffnungsträger des deutschen Handballs geworden, hatte das getan, was er am besten kann: das Spiel lenken, unaufgeregt, konservativ, schnörkellos, aber effektiv. Dann kam das Aus, Deutschland verlor ohne ihn das Halbfinale gegen Norwegen und schließlich das Bronzematch gegen Frankreich mit 25:26. Und beim Deutschen Handballbund war man sich ziemlich schnell einig: Mit der klugen Spielführung Strobels hätte der DHB gewiss eine Medaille gewonnen.

Bundestrainer Prokop hoffte auf einen EM-Einsatz

Kein Wunder also, dass der Bundestrainer seiner „ Spielmaus“ so lange wie möglich „eine Tür offenhalten“ wollte. Doch Strobel horchte in sich hinein, hörte auf seinen Körper – und sagte ab. Zu wenig Zeit, zu viel Belastung. „Es ist schön, dass die Wertschätzung des Bundestrainers so hoch ist. Aber die Belastung wäre einfach zu hoch gewesen. Zum Zeitpunkt der Nominierung habe ich es vielleicht gerade mal auf eineinhalb Stunden Spielzeit gebracht, und bis zur EM waren es da nur noch vier Wochen“, sagte Strobel am Montag im Gespräch mit unserer Zeitung.

Ein EM-Rhythmus mit bis zu neun Spielen in drei Wochen und jeweils nur einem Tag Pause zwischen den Spielen: zu früh. „Das wäre zu viel gewesen, um auf dem Niveau wieder dabei zu sein“, so Strobel weiter. „Aber ich traue meinen Kollegen viel zu. Sie können unterschiedlichste Systeme spielen und haben auf verschiedenen Positionen ihre Stärken. Dieser breite Kader mit seiner Qualität ist unberechenbar.“ Die Last auf der Rückraum-Mitte wird nun auf den Schultern der Linkshänder Steffen Weinhold ( THW Kiel), Fabian Wiede ( Füchse Berlin) oder des gelernten Halblinken Paul Drux ( Füchse Berlin) liegen, während Strobel in der Heimat bleibt.

Balingen auf Platz 13 mit 13:19 Punkten

Dort hat der Spielmacher seine Leidenszeit beendet, gibt seit sechs Wochen wieder den Strippenzieher, konnte sich während der Reha allerdings auf seine Mannschaft verlassen, die nach zwei Jahren Abwesenheit die Rückkehr ins Oberhaus meisterte, Favoriten wie die MT Melsungen und Füchse Berlin düpierte und nach 16 Spielen mit respektablen 13:19 Punkten auf Rang 13 der Bundesliga steht. „Einerseits hat es natürlich Spaß gemacht, die Mannschaft so spielen zu sehen – auch in dem halben Jahr davor mit dem Aufstieg. Je näher mein Comeback dann rückte, desto ungeduldiger wurde ich, wollte der Mannschaft wieder helfen. Aber ich musste mich erst einmal wieder hineinfinden und herantasten.“

Dass sich seine Mannschaft im unteren Mittelfeld der Tabelle einreiht, beispielsweise weit vor Co-Aufsteiger und Schlusslicht HSG Nordhorn-Lingen (2:32 Punkte), kam für Martin Strobel keineswegs überraschend: „Der Tabellenstand ist schön, aber wir waren uns vor der Saison auch unseres Potenzials bewusst. An guten Tagen können wir gegen alle Gegner bestehen, aber es sind noch Schwankungen drin.“ Große Stärke sei, dass „der Kern seit eineinhalb, zwei Jahren zusammenspielt, gefestigt ist“. Strobel lobt das Abwehrzentrum, das Kreisläuferspiel.

Strobel : "Fahren nicht nach Kiel, um die Punkte abzugeben"

Am vergangenen Donnerstag zogen die Gallier bei der SG Flensburg-Handewitt den Kürzeren (25:32), treten am Donnerstag in Kiel an. Strobel lacht: „Das sind dann wohl die beiden leichtesten Spiele der Saison. Wir fahren nicht nach Kiel, um die Punkte abzugeben und wieder abzureisen.“ Man habe in Flensburg eine starke erste Halbzeit aufs Parkett gebracht. Stellen wir ein paar Dinge ab, gehen wir vielleicht sogar mit einem Remis in die Pause.“ Für einige junge Spieler im Balinger Kader ist der Auftritt in der Kieler Sparkassen-Arena eine Premiere. „Das ist immer etwas Besonderes“, weiß Strobel. „Wir wollen – egal wo – immer mit viel Selbstvertrauen auftreten. Der THW war am Anfang der Saison schon sehr gefestigt, hatte in den letzten Spielen oft kritische Phasen, die aber meistens überstanden wurden. Das zeigt die Qualität der Kieler.“ Die „ Spielmaus“ aus Balingen-Weilstetten kehrt gewiss mit einer klaren Idee nach Kiel zurück.

