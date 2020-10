Kiel

Im Vorverkauf für die Dauerkarten-Inhaber gingen nach Angaben des Klubs bis Mittwochmittag bereits 2300 Karten weg. Die übrigen Tickets gehen ab Donnerstag, 13 Uhr, in den freien Verkauf. Dieser findet ausschließlich in der THW-Fanwelt (Ziegelteich 30, Kiel) statt, die Donnerstag von 13 bis 18 Uhr, Freitag von 10 bis 15 Uhr und am Sonntag ab 10.30 Uhr geöffnet hat. Der bisherige Besucher-Rekord in Corona-Zeiten lag bei 1704 beim Heimspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf.

Tickets für zwei weitere Spiele im freien Verkauf

Auch die Karten für das Champions-League-Heimspiel der Zebras gegen Telekom Veszprém am Mittwoch, 18. Oktober (18.45 Uhr), und das Liga-Spiel gegen GWD Minden am Sonntag, 1. November (16 Uhr), sind im freien Verkauf. Sie sind auch online sowie über die Ticket-Hotline 01806/300234 (gebührenpflichtig) buchbar.

