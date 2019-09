Erstes Bundesligator gegen den THW Kiel

Kiel

Erstes Bundesliga-Tor, erster längerer Einsatz auf dem Spielfeld – für den 20-jährigen Youngster war der Abend in Kiel trotz der 27:30-Niederlage der Eulen gegen den THW „überragend und unbeschreiblich“. Der gebürtige Rendsburger, der in der Jugend erst bei der HSG Schülp/ Westerrönfeld und später bei der SG Flensburg-Handewitt spielte, hatte die vergangene Saison im Aufbaukader des FC Barcelona verbracht – gemeinsam mit Juri Knorr, dem Sohn von Ex-Zebra Thomas Knorr.

"Ich bekomme immer noch Gänsehaut"

Nach einem dreiminütigen Kurzeinsatz für die Eulen im Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen durfte der U21-Nationalspieler in seiner schleswig-holsteinischen Heimat schon in der ersten Halbzeit für knapp eine Viertelstunde ran, traf in Unterzahl zum 12:13-Anschluss seines Teams und freute sich über den ersten „richtigen“ Bundesliga-Einsatz.

„Ich kann es noch gar nicht richtig fassen, dass das ausgerechnet hier in Kiel passiert“, sagte er nach dem Spiel. „Und dass ich dann noch im ersten Versuch getroffen habe – ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich an das Tor denke.“

Von Familie und Freunden ließ er sich nach dem Abpfiff herzen, dann ging es mit den Eulen zurück in die Pfalz. In den kommenden Wochen und Monaten will Klein sich kontinuierlich weitere Einsatzzeiten erarbeiten. „Ich möchte in dieser Saison in der Bundesliga ankommen“, sagt er.

