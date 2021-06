Kiel

Da konnte schon ein wenig Eifersucht aufkommen: Leipzig, Paris, Magdeburg, Minden – in den vergangenen Wochen musste der Handball-Rekordmeister THW Kiel auswärts oft mitansehen, wie die gegnerischen Fans ihre Farben nach vorne peitschen durften. Jetzt endet auch in Kiel die „Geisterstunde“.

2490 statt 10 285

Ostseehalle, Sparkassen-Arena, Wunderino-Arena – der Kieler Tempel ist gefürchtet, egal, welche Lettern an der Fassade leuchten. Gefürchtet wegen der 10 285 Zuschauer, die die Heimspiele des THW Kiel zu einer europaweit ebenso geliebten wie gefürchteten Handball-Messe machen. Aber in Pandemie-Zeiten ist alles anders: Im Rahmen des vom Kieler Gesundheitsamt genehmigten Modellprojektes ist lediglich ein knappes Viertel der normalen Kapazität zugelassen – maximal 2490 Fans. Am Montagnachmittag waren noch rund 1000 Tickets in allen Preiskategorien erhältlich.

Tests, Masken, Sektoren

Es ist für den Rekordmeister auch eine Rückkehr zu alten Mustern. Auch im Herbst gab es bereits in den Spielen gegen HBC Nantes (1523 Fans in der Halle), den HC Erlangen (1418), die TSV Hannover-Burgdorf (1704), die SG Flensburg-Handewitt im 103. Nordderby (2400) sowie Telekom Veszprém in der Champions League (1605) eine Teilzulassung für Fans, ehe die Ära der Geisterspiele am 1. November mit der Begegnung gegen GWD Minden begann.

Die Bedingungen sind acht Monate später ähnlich: Alle Besucher können die in sieben farbige Sektoren unterteilte Arena über entsprechende Eingänge (auf der Eintrittskarte vermerkt) betreten und bekommen beim Einlass eine FFP2-Maske ausgehändigt. Voraussetzung für den Einlass ist allerdings ein tagesaktueller negativer Corona-Test oder alternativ ab dem 15. Tag nach der letzten Dosis ein entsprechender Impfnachweis.

In der Arena

Unter dem Dach der Wunderino-Arena ist die strenge Sektoreneinteilung dann allerdings aufgehoben. Alle Fans können sich frei bewegen, Toiletten und Gastronomie-Stände ungehindert aufsuchen. Es gilt allerdings eine Maskenpflicht – auch am Platz. Alle Besucher sollen möglichst darauf achten, die Abstandsregeln einzuhalten.

Belohnung für Spieler und Fans

Für THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi ist die Rückkehr der Fans bei den Partien gegen Frisch Auf Göppingen an diesem Donnerstag (19 Uhr) sowie gegen Pokalsieger TBV Lemgo Lippe am 24. Juni (19 Uhr) auch „eine Belohnung für die Spieler, Mitarbeiter und natürlich für die Fans“. „Das Finanzielle steht bei diesen beiden Spielen überhaupt nicht im Vordergrund“, sagt der Österreicher. „Viele Leute im Klub haben hart dafür gekämpft, dass wir endlich wieder ein Heimspiel mit Fans erleben können, und die Sehnsucht ist mit jedem Geisterspiel gewachsen. Im Herbst haben wir sehen können, wie 2000 bis 2500 Fans eine richtig gute Atmosphäre schaffen können. Wir haben das in den letzten Wochen nur auswärts erlebt.“

Szilagyi legt den Fokus auch auf das Rennen um die Meisterschaft, in dem die SG Flensburg-Handewitt (62:6 Punkte) zwar momentan die Nase vorn hat vor den Zebras (61:7), das allerdings vier Spieltage vor dem Saisonende noch nicht entschieden ist. „In den letzten Spielen der Saison geht es noch um etwas. Wir wollen erfolgreich bleiben, die Punkte holen. Die Belastung ist enorm in dieser Saison, darum erhoffen wir uns auch ein paar Prozentpunkte zusätzlich von der Tribüne“, so der 42-Jährige. „Zuschauer bedeuten einen riesengroßen Heimvorteil, das haben wir jetzt auswärts immer wieder erlebt. Sie können das Zünglein an der Waage sein. Natürlich hätten wir uns Zuschauer auch bei noch mehr Spielen gewünscht. Ich hoffe, dass die, die dabei sein dürfen, den fehlenden Rest auf den Rängen durch Lautstärke kompensieren.“

„Fans endlich auf unserer Seite“

Fans in Leipzig, Fans in Paris, Fans in Magdeburg, Fans in Minden. „Dort haben wir gesehen, was Zuschauer ausmachen. Jetzt haben wir die Fans endlich mal auf unserer Seite und nicht nur gegen uns. Darum freuen wir uns enorm“, sagt THW-Routinier Patrick Wiencek. Der 32-jährige Kreisläufer habe die vielen Geisterspiele als „bedrückend“ empfunden. „Spiele ohne Zuschauer waren am Anfang nicht vorstellbar, aber dann musste es irgendwie gehen. Wenn dich die Fans nicht pushen, musst du selber nach einer Extra-Motivation suchen“, sagt der Nationalspieler, der während seiner Verletzungspause (Wadenbeinbruch) genau die „müden Köpfe“ seiner Mitspieler beobachten konnte. „Wenn wir jetzt wieder die Zuschauer im Rücken haben und in die Halle einlaufen, wissen wir wieder, wofür wir das eigentlich alles machen.“