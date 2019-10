Nikola Bilyk macht den nächsten Schritt

Es gibt Spiele, in denen hat der Favorit viel zu verlieren und wenig zu gewinnen. So war es auch am Sonntag in Lemgo. Beim verletzungsgebeutelten TBV Lemgo Lippe setzte sich der THW Kiel mit 30:27 (17:12) durch und durfte die zwei Punkte in der Handball-Bundesliga am Abend mit nach Kiel nehmen.