Die Goldene Mitte lag Donnerstagvormittag in Eckernförde. Eine Delegation der SG Flensburg-Handewitt reiste mit der Meisterschale an, um sie auf halbem Weg auf "neutralem Boden" an den neuen Deutschen Handballmeister THW Kiel weiterzureichen. Die offizielle Übergabe erfolgt in Kiel.