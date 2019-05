Am Dienstagnachmittag setzte sich die Mannschaft des THW Kiel mit dem Bus in Bewegung in Richtung Ostwestfalen. Zum letzten Mal mit Trainer Alfred Gislason. Der hat „noch nicht kapiert“, dass die Partie beim TBV Lemgo-Lippe am Mittwoch (18.30 Uhr) sein letztes Auswärtsspiel mit den Zebras sein wird.