Kiel

Sechs bis acht Wochen Ausfallzeit für den Schweden prognostizierte die medizinische Abteilung des THW Kiel nach der Diagnose am Mittwoch.

Dem schwedischen Rechtsaußen der Zebras, der mit seinem vierten von acht Toren beim SCM seinen insgesamt 200. Saisontreffer für die Kieler erzielte, war fünf Minuten vor Schluss beim Stand von 31:30 Magdeburgs Magnus Gullerud ins Bein gefallen. Mit schmerzverzerrtem Gesicht und gestützt auf Physio Stephan Lienau musste der Linkshänder das Feld verlassen, saß später mit Tränen in den Augen auf der Bank.

Besonders bitter für Ekberg: Auf den Tag genau vor fünf Jahren hatte er sich bei der Olympia-Vorbereitung mit der schwedischen Nationalmannschaft einen Mittelfußbruch zugezogen, der ihn die Teilnahme an den Spielen in Rio kostete. In diesem Jahr gab der Rechtsaußen sein Nationalmannschafts-Comeback nach längerer Pause, um bei Olympia in Tokio dabei sein zu können.

Gemeinsames Therapiekonzept mit schwedischer Nationalmannschaft

THW-Mannschaftsarzt Dr. Frank Pries steht nach Angaben des Klubs mit den Ärzten der schwedischen Nationalmannschaft in Kontakt. Gemeinsam soll jetzt über das Therapiekonzept entschieden werden.

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit Ekberg fehlt den Zebras in den verbleibenden fünf Liga-Spielen ihr erfolgreichster Torschütze. THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi sagte: "Eki hat eine unglaublich konstante Saison gespielt und wird uns in den ausstehenden Spielen definitiv fehlen. Jetzt hoffen wir für ihn, dass er sich trotz der Verletzung noch seinen Traum von der erneuten Teilnahme an den Olympischen Spielen erfüllen kann."

In den bisher 52 absolvierten Spielen 2020/2021 für den THW Kiel in allen drei Wettbewerben erzielte Ekberg insgesamt 310 Treffer.

Entwarnung bei Pekeler und Weinhold

Es gab am Mittwoch aber auch gute Nachrichten aus der medizinischen Abteilung der Kieler: Bei Hendrik Pekeler, der das Feld in Magdeburg ebenfalls humpelnd verlassen hatte, und Steffen Weinhold (Cut an der Augenbraue nach Aufprall auf den Boden) droht kein Ausfall.