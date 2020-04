Der THW Kiel ist deutscher Meister

Kiel

Es ist der 21. Meistertitel für die Handballer des THW Kiel, der erste seit 2015. Sie feierten ihn – nur kurz während einer gemeinsamen Videokonferenz gestern Nachmittag. Die Zebras werden als „Corona-Meister“ in die Geschichtsbücher eingehen. Am Dienstag haben die Klubs der Handball-Bundesliga (HBL) mit großer Mehrheit den Saisonabbruch aufgrund der Corona-Pandemie beschlossen. Zudem legte das HBL-Präsidium fest, dass die Abschlusstabelle nach der sogenannten Quotientenregelung gewertet wird. Dabei werden die Pluspunkte dividiert durch absolvierte Spiele, anschließend mit 100 multipliziert.

63 von 70 Stimmen für einen Abbruch

Nach Informationen unserer Zeitung fiel das Votum der Erstliga-Klubs (36 Stimmen), Zweitliga-Klubs (18 Stimmen) sowie des achtköpfigen HBL-Präsidiums (16 Stimmen) mit 63 von 70 Stimmen deutlich aus. Noch nicht alle Vereine hatten sich bis Dienstag um 11 Uhr festgelegt, darüber hinaus gab es offenbar nur eine Gegenstimme und eine Enthaltung. „Ich habe damit gerechnet, das war nahezu einstimmig. Wir haben gründlich abgewogen und uns auch juristisch abgesichert. Der Abbruch ist bitter, aber alternativlos“, sagte HBL-Präsident Uwe Schwenker im Anschluss an die Konferenz. „Die Quotientenregelung ist von allen Szenarien die gerechteste Lösung.“

THW und SG erneut in der Champions League

Der THW Kiel ist somit deutscher Meister und damit ebenso erneut für die Champions League qualifiziert wie Vizemeister SG Flensburg-Handewitt. Für THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi „total verdient“. „Natürlich ist die Saison nicht vollendet. Aber ich bin überzeugt, dass wir es auch sonst geschafft hätten. Der Titel ist eine Anerkennung und Bestätigung dafür, was alle im Verein geleistet haben. Wir hätten uns nichts sehnlicher gewünscht, als regulär weiter zu spielen. Aber drei Viertel der Saison waren absolviert, und egal in welcher Wertung – es kam immer der THW als Meister dabei heraus.“

Von einigen Kontrahenten waren am Dienstagnachmittag bereits Glückwünsche in der THW-Geschäftsstelle in Altenholz eingetroffen. Mit vier Minuspunkten weniger (44:8) als der Nordrivale aus Flensburg (42:12) hatten die Zebras die Tabelle der Liga zum Zeitpunkt der Aussetzung der Saison angeführt. „Die Mannschaft hat große Rückschläge verkraftet. Ich denke da an die Heimniederlage kurz vor Weihnachten gegen Wetzlar und dann den knappen Sieg in Göppingen am zweiten Weihnachtstag. Da hat die Mannschaft Charakter gezeigt, ist nach einem Rückstand wirklich meisterlich aufgetreten“, erinnerte sich Szilagyi am Dienstag. „Spätestens da haben wir gemerkt, was tatsächlich in dieser Saison möglich sein kann.“ Die „Krönung“ durch den Titelgewinn sei „ein kleiner, aber positiver Moment für alle THWler“. Eine große Party wolle man „hoffentlich bald nachholen“.

SCM, Hannover und Löwen in der European Handball League

Der SC Magdeburg, die TSV Hannover-Burgdorf und die Rhein-Neckar Löwen starten in der neu geschaffenen European Handball League (zuvor EHF-Cup). Einziger Härtefall der Regelung sind die Füchse Berlin, die vom fünften auf den sechsten Tabellenplatz ab- und dadurch aus den Europapokalrängen herausrutschten. „Wir werden aber auf keinen Fall Protest einlegen gegen die Wertung“, sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. Da der Hauptstadtklub allerdings in dieser Saison Ausrichter des EHF-Cup-Final-Four gewesen wäre, sollen die Füchse nach Informationen unserer Zeitung offenbar ohnehin eine Wildcard für die Euro League erhalten.

Coburg und Essen steigen auf

Absteiger aus der Ersten Bundesliga wird es keine geben. Stattdessen steigen zwei Teams – Tabellenführer HSC Coburg und Altmeister TuSEM Essen – aus der Zweiten Liga auf, so dass die kommende Erstliga-Saison mit 20 Mannschaften bestritten wird. Ab wann, ist allerdings weiterhin unklar. „Im Moment ist der 31. August der Fixpunkt, bis zu dem Großveranstaltungen verboten sind. Das ist ein gutes Datum für uns. Jetzt können wir nicht mehr nur reagieren, sondern wieder nach vorne arbeiten“, sagte Schwenker. Als ursprünglicher Start für die Bundesliga-Saison 2020/2021 war bislang der 27. August vorgesehen.

Auch Drittliga-Saison abgebrochen

Auch die Saison in der Dritten Liga ist wegen der Corona-Krise abgebrochen worden. Ebenso wird die Spielzeit in der Jugend-Bundesliga nicht fortgesetzt. Dies teilte der Deutsche Handballbund ( DHB) am Dienstag mit. Die HBL kämpft indes zumindest um die Austragung der Pokal-Endrunde. Für das Final-Four-Turnier in Hamburg mit dem THW Kiel, TBV Lemgo Lippe, der MT Melsungen und TSV Hannover-Burgdorf soll ein neuer Termin gefunden werden. Abgesagt wurde das für den 16. Mai in Hannover geplante All-Star-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen eine internationale Bundesliga-Auswahl.

