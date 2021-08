Kiel

Corona-Saison, verknappte Sommerpause, Olympische Spiele. Noch frisch sind die Erinnerungen an das finale Remis des THW Kiel bei den Rhein-Neckar Löwen, an maritime Meisterfeier und Handball-Hatz mit fast direkt anschießenden Olympischen Spielen. Und schon wirft die neue Saison ihre Schatten voraus, nimmt der erste Monat der kommenden Spielzeit Konturen an. Der Handball-Wahnsinn geht nahtlos weiter: Zum Auftakt wartet ein „Super September“ mit acht Begegnungen auf den deutschen Meister. Am dritten Spieltag steht für die Zebras das 105. Nordderby gegen die SG Flensburg-Handewitt auf dem Programm.

Ist das schon Saison oder noch Vorbereitung? Es ist zumindest der Supercup, in dem die Zebras am 4. September (19 Uhr) in Düsseldorf auf Pokalsieger TBV Lemgo Lippe treffen. „Der Supercup ist der Abschluss unserer Vorbereitung, die brutal kurz war“, sagt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. „Wir haben nur drei Wochen mit dem kompletten Kader. Wir können auch nicht am 16. August, wenn die Olympia-Rückkehrer wieder dabei sind, sofort voll loslegen. Es wird die große Aufgabe des Trainerstabes sein, zu erreichen, dass alle zum ersten Spiel auf einem einheitlichen Fitnesslevel sind.“ Gewiss, in diesem Sommer hat der Rekordmeister keine Neuzugänge zu integrieren, kann Cheftrainer Filip Jicha sein taktisches Gebäude auf einem soliden Fundament errichten. „Das ist ein Vorteil“, weiß auch Szilagyi. „Trotzdem müssen wir schauen, in welchem Zustand alle zurückkommen. Die Dänen, die in Tokio im Finale standen, haben nun die kürzeste Pause. Aber die Rückmeldungen bisher sind gut. Es haben alle Olympia weitestgehend gut überstanden.“

Richtig ernst wird es am 8. September (19.05 Uhr) mit dem Bundesliga-Auftakt gegen Balingen-Weilstetten in der Wunderino-Arena. Es folgt das Auswärtsspiel bei der MT Melsungen (11. September, 20.30 Uhr). Und dann steigt schon früh in der Liga die Fieberkurve – Nordderby! Am 19. September (13.40 Uhr) gastiert die SG Flensburg-Handewitt an der Kieler Förde. „Die letzten Saisons haben gezeigt, dass jeder Punkt in jedem Spiel entscheidend sein kann. Aber natürlich ist das Derby gegen Flensburg das Highlight im September“, so Szilagyi. „Ich denke, dass sich beide Vereine einen späteren Termin für diese Begegnung gewünscht hätten. Beide sind maximal belastet, starten direkt vorher in die neue Champions-League-Saison. Das Derby am dritten Spieltag ist schon sehr, sehr früh. Das ist nicht optimal.“

Airlines fliegen Weißrussland nicht an

Für die Zebraherde ist es besonders darum nicht optimal, weil unmittelbar zuvor am 15./16. September der Startschuss zur neuen Königsklassen-Saison in der Ferne beim belarussischen Vertreter Meshkov Brest fällt. Na und!? Ist das nicht der normale Rhythmus für die Mannschaften, die auch international ran müssen? Jein. Denn die Partie in Brest wird in diesem Jahr von besonderen Begleitumständen flankiert. Nach der erzwungenen Landung einer Ryanair-Maschine in Minsk und der anschließenden Verhaftung des Bloggers und Regimekritikers Roman Protasewitsch im Mai hatten sich alle europäischen Fluglinien darauf geeinigt, den belarussischen Luftraum bis auf Weiteres nicht mehr zu überfliegen. Der THW Kiel müsste also beispielsweise mit viel zeitlichem Aufwand über Warschau und dann mit dem Bus nach Belarus reisen – und das ausgerechnet in der Woche vor dem Nordderby am Sonntag.

Und damit ist der September noch lange nicht abgeschlossen. Es folgen anschließend das Heimspiel gegen die von Ex-Zebra Børge Lund trainierten Norweger von Elverum Håndball (22./23. September) sowie die beiden Auswärtsspiele beim HC Erlangen (25. September, 20.30 Uhr) und in der Champions League bei Montpellier HB (29./30. September).